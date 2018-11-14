Саймон Пегг дал большое интервью The Guardian. Про новые сценарии, блинчики и Black Lives Matter

Журналисты продолжают публиковать интервью с актерами и режиссерами, взятые во время изоляции. В этот раз издание The Guardian пообщалось с Саймоном Пеггом, звездой «Трилогии трех вкусов Корнетто». Он рассказал о статусе новой части «Миссия: невыполнима», Дональде Трампе, борьбе с расизмом и своем новом фильме «Трудности адаптации».

Про карантин

Зимой Пегг готовился к съемкам седьмой части «Миссия: невыполнима». Перед вылетом в Венецию, где они должны были начаться, актер и его коллеги отмечали запуск фильма в производство. Однако перед самолетом Пегга попросили отложить рейс, а затем вообще все отменить. Воспользовавшись паузой, актер провел неделю в Швейцарии, катаясь на сноуборде, и вернулся домой 20 марта, за двое суток до массового карантина из-за COVID-19.

Несмотря на срыв графика, Пеггу было чем заняться в изоляции. У него и его приятеля Ника Фроста есть общая кинокомпания Stolen Picture, поэтому деловые звонки и онлайн-встречи были актуальны и в разгар пандемии. Кроме того, он успел написать восьмичасовой сериал в соавторстве с Криспианом Миллсом, режиссером и основателем инди-рок-группы Kula Shaker.

Ник Фрост и Саймон Пегг

Пегг признается, что в изоляции ему было проще фокусироваться на работе. «Я просыпался, делал упражнения и дальше весь день писал. Было здорово. Словно поток, который не остановить. Весело и ни разу не рутина», — рассказывает актер. Еще он готовил блинчики из кимчи, любимое блюдо своей жены Морион, и снял несколько короткометражек вместе с дочерью Тилли. В отличие от коллег, Пегг сократил активность в соцсетях, но зато посмотрел много сериалов. Больше всего ему понравились «Программисты» Алекса Гарленда и комедия «Дэйв». Звезда «Зомби по имени Шон» называет себя домоседом: «Я не очень люблю внимание. Мне нравится дома, и я особо не скучаю, разве что по друзьям».

Когда начнутся съемки «Миссии», Пегг не знает. В начале июня появился слух, что Том Круз хочет построить изолированную деревню в графстве Оксфордшир на юге Англии (раньше там базировались британские ВВС), где можно работать безопасно, но Кристофер МакКуорри опроверг эту новость. Пегг допускает, что сначала режиссер снимет экшен-сцены на уличной натуре, а потом будет размышлять над камерными эпизодами, где актеры тесно взаимодействуют друг с другом.

Про свой новый фильм «Трудности адаптации»

Коронавирус также повлиял на новый фильм с Пеггом — драму «Трудности адаптации». Поскольку кинотеатры все еще закрыты, в Великобритании и Ирландии лента выйдет сразу на VOD. В этом фильме Пегг играет музыкального продюсера с шизофренией. Такой типаж требовал широкого спектра эмоций, поэтому Пегг в фильме разный: его герой плачет, злится и иногда действует не по правилам. Например, в одной сцене он пересаживается за руль и чуть не разбивает машину.

Готовясь к роли, актер изучил все тонкости шизофрении. Он узнал, что расстройство влечет неконтролируемое восприятие мира. Большинство людей легко игнорируют лишнюю информацию, тогда как человек с шизофренией слишком чувствителен. Как выражается актер, он «слышит и видит все». Этот процесс Пегг сравнивает с научной фантастикой: каждая деталь запускает в голове некий поток мыслей, поэтому человек с таким расстройством по-своему чувствует пространство и время.

Саймон Пегг в фильме «Трудности адаптации»

Пегг крайне недоволен тем, что многие люди, особенно мужчины, по-прежнему стыдятся психических заболеваний, а также возмущен унизительными шутками на эту тему: «Трамп все время называет всех безумцами и сумасшедшими — так он нивелирует авторитет человека. Это лишь показывает, как низко общество ценит людей с психическими болезнями. Ты лишний, твой голос и твои идеи ничего не значат. Ты — изгой».

На съемки «Трудностей адаптации» Пегг прибыл прямиком с площадки «Миссия невыполнима: Последствия». Актер отмечает, что производство блокбастера и недорогой драмы разительно отличаются: в первом случае он может сняться в одной сцене и потом несколько недель ждать в трейлере, пока его не позовут снова. «У „Миссии“ особый масштаб, этим она напоминает военные сборы. Но играть в блокбастерах мне нравится. Эти фильмы забавные, плюс у них свой масштаб и абсурдные методы кинопроизводства, — рассказывает Пегг. — Но в случае с „Трудностями адаптации“ я захожу в трейлер, чтобы переодеться, и потом не вижу его весь день. Мы тратим на работу каждую минуту, которая у нас есть, и еще мы вместе обедаем. Это выглядит по-партизански, да и сами съемки довольно насыщенные. Мне нравится играть в обоих фильмах. По разным причинам».

Про борьбу за права чернокожих

Пегг активно следит за движением Black Lives Matter, а также общается с членами социальной кампании 56 Black Men, которая борется с негативными стереотипами о чернокожих людях. Вот что он говорит о равноправии: «Сейчас это особенно актуально, поэтому всем недовольным не помешало бы заткнуться. Киноиндустрия была бы более безопасной и интересной средой, будь в ней больше разных людей и историй. В ней сильно превалируют один голос и цвет лица, тем самым увековечивая однообразный культурный ландшафт». Пегг не отрицает, что он тоже был частью таких традиций, но Stolen Picture, по его словам, будет поддерживать разных творческих людей. Кроме того, «Трудности адаптации» — первый фильм в его карьере, снятый женщиной-режиссером.

