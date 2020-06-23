Фото со съемок «Войны бесконечности»: Капитан Америка под зонтом и вторая голова Небулы

Блокбастер «Мстители: Война бесконечности» вышел на Disney+, в связи с чем стрим-сервис опубликовал коллекцию новых, ранее не публиковавшихся фотографий со съемок картины.

На фото Крис Эванс и Крис Хемсворт, скрываясь под зонтами, общаются между дублями, а дублерша Карен Гиллен демонстрирует фальшивую голову Небулы. На другом Джо Руссо показывает Элизабет Олсен, что происходит в ее сцене. Не менее интересно выглядит Хемсворт в компании Ракеты и Грута без графики.

«Война бесконечности» — один из крупнейших проектов студии Marvel, для которого художники создали множество концептов. Они нарисовали малыша Таноса и будущего безумного титана, альтернативные виды знакомых персонажей и встречу Брюса Бэннера с Халком. Студия Marvel также отдельно анимировала фальшивые и альтернативные сцены из «Войны бесконечности» и «Финала».