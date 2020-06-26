Слух дня: Netflix выпустит приквел «Ведьмака» о Сопряжении Сфер

Согласно источникам WeGotThisCovered, стрим-сервис Netflix начал работу над приквелом сериала «Ведьмак». Подробности отсутствуют, но инсайдеры утверждают, что проект расскажет о событиях 1500-летней давности, когда в мире «Ведьмака» произошел магический катаклизм, известный как Сопряжение Сфер.

Сопряжение Сфер — одно из важнейших событий в истории Континента, когда в результате некоей катастрофы смешались границы нескольких миров. Это привело к тому, что на территории Континента поселилось множество разных видов и рас, от эльфов и гномов до драконов и вампиров. В конечном счете, именно из-за катаклизма на Континенте появились первые охотники на монстров — ведьмаки.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием или представителями стрим-сервиса.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Сейчас в производстве находится второй сезон «Ведьмака», съемки которого после небольшой паузы планируется возобновить в августе. Дата выхода продолжения не сообщается, но ожидается, что проект вернется на экраны в 2021 году.

О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

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Источник: WGTC