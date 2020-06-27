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Белые актеры не будут озвучивать в «Симпсонах» героев с другим цветом кожи

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Белые актеры больше не будут озвучивать в «Симпсонах» персонажей других рас и национальностей. Об этом сообщили продюсеры мультсериала в официальном заявлении. 

В прошлом «Симпсонов» критиковали за стереотипное изображение уроженцев Южной Азии. В частности, в центре внимания оказался один из героев сериала, продавец-иммигрант Апу. В 2017 году вышла документалка комика Хари Кондаболу «Проблемы с Апу», где обсуждались негативные стереотипы, связанные с индийцами в США. В результате актер Хэнк Азариа отказался озвучивать героя.

До этого к «Симпсонам» присоединился чернокожий актер Кевин Майкл Ричардсон, который озвучивает в шоу многих героев-афроамериканцев.

Новость о «Симпсонах» появилась спустя час после твита актера Майка Генри, в котором он объявил, что больше не будет озвучивать чернокожего героя Кливленда в другом сериале Fox, «Гриффинах».

Перевод: «Для меня было честью озвучивать Кливленда в «Гриффинах» последние 20 лет. Я люблю этого героя, но персонажей с другим цветом кожи должны озвучивать соответствующие актеры. Поэтому я больше причастен к этой роли»

До Генри об аналогичном решении объявили две актрисы. Дженни Слейт отказалась от участия в мультсериале «Большой рот», а Кристен Белл покинула новинку Apple «Центральный парк».

На расизм в киноиндустрии стали чаще обращать внимание на фоне движения Black Lives Matter, которое усилилось после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Так, телеведущего Джимми Киммела раскритиковали за пародии на афроамеркианцев, а стриминг-сервисы изъяли из каталогов сериал «Ваша бриташа», в котором комики отпускали расистские шутки.

Источник: Variety

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