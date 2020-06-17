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Иэн Маккеллен поддержал Кирилла Серебренникова после приговора по «театральному делу»

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Британский актер Иэн МакКеллен выступил в поддержку Кирилла Серебренникова на фоне приговора по делу «Седьмой студии». Российского режиссера признали виновным в мошенничестве: он получил три года лишения свободы условно.

После оглашения приговора МакКеллен опубликовал обращение к Серебренникову, в котором похвалил созданный им театр «Гоголь-центр».

Вот что пишет актер: «Дорогой Кирилл. Посещение “Гоголь-центра” стало главным впечатлением моего визита в Россию четыре года назад. Это яркий пример того, что могут достичь талантливые художники вместе со своей аудиторией. Этот театр сформировал хороший вкус у москвичей, включая тех, кто поддерживал его финансово. Каким бы ни был ваш приговор, уверяю вас, в Соединенном Королевстве, и, конечно же, в любой другой точке мира художники в восторге от ваших работ в театре и кино. Никто из нас не стоит выше закона, включая ваших обвинителей. Я надеюсь, что справедливость восторжествует, и вы сможете вернуться к работе, которая прославляет вас и вашу любимой страну. С глубоким почтением и наилучшими пожеланиями, Иэн Маккеллен».

Перед обращением МакКеллен добавил: «Кирилл Серебернников — один из главных режиссеров российского театра и кино. Его “Гоголь-центр” – гордость Москвы. В этом театре творческие люди и зрители обладают свободой выражения, несмотря на авторитаризм государства. Кирилла и двух его коллег признали виновными в суде. Его поклонники, в России и за рубежом, надеются, что скоро Кирилл вернется в свой незаменимый “Гоголь-центр”, где ему и место».

МакКеллен уже поддерживал Серебренникова в 2017 году, вскоре после его ареста. Тогда он направил письмо в «Гоголь-центр», в котором усомнился в виновности режиссера.

Приговор по «театральном делу» стал известен 26 июня. Его фигуранты обвинялись в хищении 128,9 млн рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Помимо условного срока, Серебренникову назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и испытательный срок на три года. Упомянутые 128,9 миллионов режиссер и другие фигуранты, Юрий Итин и Алексей Малобродский, также должны выплатить Минкульту. 

О том, как на приговор отреагировали деятели культуры, мы рассказывали здесь

Источник: Twitter

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