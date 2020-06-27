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Hulu снимет сериал по дебютному роману автора «Нормальных людей»

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Стриминг Hulu объявил о разработке сериала «Разговоры с друзьями» по дебютному роману Салли Руни, автора книги «Нормальные люди». На ее основе сервис выпустил в этом году одноименную экранизацию.

Над новым проектом будут работать создатели «Нормальных людей»: главным режиссером станет Леонард Абрахамсон, а сценарий напишет Элис Бирч. Сериал будет состоять из 12 эпизодов продолжительностью по 30 минут.

«Разговоры с друзьями» повествуют о двух студентках из Дублина, бисексуалке Фрэнсис и ее лучшей подруге Бобби. Однажды они вступают в отношения с замужней парой Мелиссой и Ником, и вскоре в их компании возникают любовные треугольники, рискующие разрушить привычную жизнь Фрэнсис.

«Нормальные люди» вышли в апреле и получили в основном положительные отзывы критиков: рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет 89%. 26 июня ирландский канал RTÉ показал два дополнительных эпизода, посвященных будущему главных героев, Марианны и Коннела.

Подробнее об экранизации «Нормальных людей» мы рассказывали в отдельном материале. Также узнать о сериале можно из нашего подкаста.

«Нормальных людей» можно посмотреть эксклюзивно на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

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