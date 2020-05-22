9 лучших трейлеров недели: «King’s man: Начало», «В ожидании варваров» и «Кольская сверхглубокая»

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«King’s man: Начало»

Приквел шпионского экшена Мэттью Вона. На этот раз действие разворачивается во время Первой мировой войны, а один из главных злодеев — монах Распутин. Главный герой новой картины — молодой и целеустремленный сын герцога Оксфордского Конрад, желающий помочь миру и служить на благо Англии. Заметив в сыне потенциал, герцог рассказывает Конраду о независимой шпионской организации «King’s man», члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба.

«Бесшумный»

Триллер про охоту на убийцу с выдающимися навыками. Мужчина с тяжелым прошлым (Николай Костер-Вальдау) живет в уединении в лесу, когда на местности начинают находить девушек, убитых необычным способом. Наш герой объединяется с шерифом, пытается выследить маньяка и вскоре начинает подозревать, что тот несколько лет назад похитил его дочь. Интереса проекту добавляет тот факт, что злодей пользуется метательным приспособлением, изобретенным еще на заре цивилизации.

«В ожидании варваров»

Экранизация одноименного романа Дж. М. Кутзее с Марком Райлэнсом, Джонни Деппом, Робертом Паттинсоном. Действие разворачивается в маленьком колониальном городке на границе Империи, мирная жизни которого прерывается объявлением чрезвычайного положения и приездом полковника Третьего отделения. Он должен проверить слухи о том, что коренные народы, которых колонисты называют варварами, готовят нападение на город. Полковник Джолл организует экспедицию на окраины, а магистрат начинает сомневаться в Империи как таковой.

«Вайолет Эвергарден. Фильм»

Полнометражное продолжение аниме-сериала про девушку в поисках самой себя. Психически и физически искалеченная войной героиня продолжает с завидным упорством и невозмутимостью помогать людям писать выразительные письма близким и сама при этом пытается научиться понимать эмоции и смириться с потерей любимого. Умиротворяющий звук клавиш печатной машинки, зашкаливающая сентиментальность и душевная простота.

«Галерея разбитых сердец»

Netflix не дал романтическим комедиям умереть, и теперь они готовятся вернуться в кинотеатры. Главная героиня картины — Люси, которая с трудом забывает о прошлых отношениях, оставляя на память разные сувениры. Однажды она случайно знакомится с Ником, который помогает ей разобраться с прошлым и организовать «Галерею разбитых сердец» — открытое пространство, где каждый желающий может оставить предметы, связанные с неудавшимися отношениями.

«Дивный новый мир», первый сезон

Один из главных проектов нового стрим-сервиса Peacock — сериал «Дивный новый мир», экранизация одноименного романа Олдоса Хаксли. Действие проекта разворачивается в Лондоне далекого будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. Человечество разбито на касты, и все проблемы решаются с помощью безвредного наркотика сома. Однажды двое обитателей оказываются за пределами Лондона и попадают в самый центр кровопролитного восстания.

«Кольская сверхглубокая»

Новый отечественный мистический триллер, действие которого разворачивается в самой глубокой горной выработке в мире. Именно там в 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. После этих событий объект закрыли. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. То, что экспедиция обнаружила, оказывается величайшей угрозой в истории.

«Путешествие на Луну»

Новая попытка Netflix заполучить себе «Оскар» за анимацию. На этот раз стрим-сервис готовится выпустить приключенческий мультфильм о девочке, которая строит ракету, чтобы отправиться на Луну и доказать своему отцу, что легендарная богиня Луны существует.

«Чернобыль»

«Чернобыль» — второй режиссерский проект Данилы Козловского, который вновь играет в своем фильме главную роль. Фильм расскажет о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и о людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу. В центре истории — пожарный Алексей, которому вместе с товарищами предстоит спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.