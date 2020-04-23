Рассел Кроу о первом сценарии «Гладиатора»: «Он был просто ужасным»

Во время записи передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» Рассел Кроу заявил, что первая версия сценария «Гладиатора» была ужасной. По словам актера, текст был настолько плох, что продюсеры не хотели присылать ему копию из опасений, что он откажется от фильма.

«„Гладиатор“ был очень необычным проектом, потому что их сценарий был просто ужасным, очень плохим, — вспоминает Кроу. — Продюсер не знал, что у меня уже была копия текста, и сказал: „Не хочу присылать тебе сценарий, потому что тебе он не понравится. Но хотелось бы, чтобы ты встретился с Ридли Скоттом. И вот о чем стоит помнить: 180 год до н. э., ты генерал римской армии, режиссер — Ридли Скотт“».

В итоге Кроу согласился на встречу со Скоттом, во время которой режиссер объяснил свое видение проекта.

«Во время первой встречи мы сразу нашли общий язык, — отметил Кроу. — Хотя в то время проект был действительно рискованным».

«Гладиатор» рассказывает о генерале Римской империи Максимусе (Кроу). Прославленный воитель, он встает на пути у властолюбивого императора Коммода (Хоакин Феникс) и чудом остается жив. Максимус оказывается на гладиаторской арене, где талант бойца быстро превращает его в настоящую звезду, и возвращается в Рим, где выходит против предателя, захватившего власть в империи.

Премьера «Гладиатора» состоялась в 2000 году. Лента Скотта стала чрезвычайно популярной, заработала в прокате 457 млн долларов и возродила жанр пеплума. Картина получила 11 номинаций на премию «Оскар», одержала победу в пяти категориях и принесла Кроу приз за лучшую мужскую роль.

В ноябре 2018 года стало известно, что Скотт и студия Paramount работают над продолжением «Гладиатора». Ожидается, что героем сиквела станет подросший Люций, сын Люциллы, которого подвиг Максимуса вдохновил пойти по стопам великого воина. Питер Крэйг напишет сценарий.