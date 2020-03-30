Netflix выпустит аниме-сериал по игре «Cyberpunk 2077»

Разработчики «Cyberpunk 2077» CD Projekt Red провели онлайн-трансляцию, в рамках которой представили новый трейлер и анонсировали готовящийся аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners по вселенной игры. 10-серийный проект, за создание которого отвечает анимационная студия Studio Trigger, выйдет на Netflix.

В центре сюжета Cyberpunk: Edgerunners — молодой парень, жизнь которого проходит на улицах гигантского мегаполиса. Каждый день он вынужден сражаться за собственное выживание, но однажды у него появляется возможность вырваться вперед: он присоединяется к отряду наемников, известных как edgerunners.



Хироюки Имаиси занимает режиссерское кресло. Релиз состоится на стрим-сервисе Netflix в 2022 году.

«Cyberpunk 2077» — новая игра компании CD Projekt RED, известной по игровым проектам серии «Ведьмак». Действие развернется в футуристическом городе Найт-Сити, выполненном по всем правилам жанра киберпанка — с фантастическими машинами и залитыми неоном улицами.

Игроки возьмут на себя роль бандита, усиленного киберимплантатами наемника, представителя местной преступности. Геймплей обещает полную свободу действий, шесть крупных районов для деятельности и реалистичную сменяемость дня и ночи. Роль одного из центральных персонажей, Джонни Сильверхенда, исполнит Киану Ривз.

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Источник: THR