«Ужасно и несправедливо»: Как киноиндустрия отреагировала на приговор по делу Серебренникова

26 июня суд огласил приговор по делу «Седьмой студии», фигуранты которого обвинялись в хищении 128,9 млн рублей. Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тыс. рублей и испытательным сроком на три года.

Так же были объявлены приговоры другим фигурантам дела. Бывшему директору департамента господдержки искусства Минкультуры Софье Апфельбаум назначили штраф 100 тыс. рублей, она освобождена от его оплаты; бывший гендиректор «Седьмой студии» получил условный срок три года и штраф в 200 тыс. рублей; бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского приговорили к двум годам условно и штрафу в 300 тыс. рублей.

Пока проходило следствие, Серебренникова поддерживали российские актеры, режиссеры и другие деятели культуры. Они настаивали на его невиновности до и после объявления приговора.

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Реакции на приговор:

Лия Ахеджакова, актриса

Когда люди, полностью невиновные, получают условный срок, это тоже поражение в правах. Я не знаю, смогут ли они ездить за границу. Кирилл — это европейский человек. Ему сейчас надо в Цюрихе оперу ставить, ему надо в Штутгарт, ему надо в Авиньон. Я не знаю, он сможет ездить или нет? И вообще я не считаю, что это победа. Я считаю, что это возмутительно. Весь этот процесс, эти запугивания.

Источник: Газета.ru

Андрей Звягинцев, режиссер

Сегодня объявили приговор по «театральному делу». Согласитесь, мы не ждали милости Серебренникову. Ясно было еще вчера, что закатают Кирилла как смогут и в пределах требуемого прокурором. Никто и слушать не хотел адвоката, который сказал трезвую мысль в тот день: вместо того чтобы судить преступников — бухгалтеров с их подельниками-обнальщиками, — судят тех, кто занят творчеством; вместо того чтобы этим бухгалтерам сидеть на скамье подсудимых, они в роли свидетелей обвинения. Страна так и живет: все перевернуто с ног на голову. Душно и тошно. Чего нам ждать? Серебренникову объявили обвинительный приговор, а с ним вместе и его коллегам. Если наказать хотели Кирилла, то досталось и остальным, кто был рядом. Блюстителям вертикали все равно, кто еще попадет под раздачу, чьи еще судьбы разрушить — блюстителям все равно.

Источник: «Дождь»

Любовь Аркус, бывший главный редактор журнала «Сеанс»

C одной стороны, конечно, облегчение. Потому что представить себе, что из зала суда они не поедут домой, просто совсем невыносимо. С другой стороны, тошнит от этого облегчения. До чего надо было нас всех довести, чтобы мы радовались такому исходу. И вот я, например, думаю об этих суммах, которые участники театрального дела должны вернуть Минкульту. Как человек опытный в краудфандинге, предлагаю культурной общественности и зрительскому сообществу посильно скинуться на выплату этой суммы нашему бедному министерству культуры. Предлагаю объединить усилия редакциям культурных журналов. И завести этот краудфандинг хоть на Planeta.ru. <...> Дело в том, что мы все знаем, что они не воры, и таких денег у них просто нет, отродясь не было, и вряд ли когда-нибудь будут. Потому что творческим трудом такие деньги не зарабатываются.

Источник: Facebook

Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство кино»

УСЛОВНО. Сроки условные. Вся жизнь и культура в нашем государстве условные. И то облегчение, которое мы (и я, не буду врать) сейчас испытываем, — условные. Это был главный киносеанс года. Самый поучительный. Ну как сеанс? Условно.

Источник: Facebook

Михаил Идов, сценарист и режиссер

Система, которая учит радоваться условному сроку ни за что — та же система, которая учит пожимать плечами в ответ на убийство за что угодно. «Джордж Флойд был рецидивистом», поэтому его окей душить коленом. Кирилл великий режиссер, не виновный ни в чем вообще, поэтому «отделался» тремя годами условно. Сдвинутые рамки правосудия = сдвинутые рамки эмпатии: когда условный срок становится стартовой позицией государства в переговорах с человеком, сочувствовать можно только идеально безгрешной жертве, желательно ребенку; сочувствие подменяется умилением. Всем остальным (то есть всем нам) — могло быть хуже. Спасибо, что живой. Ибо нечего. Нет дыма без огня. Все сложно. Есть нюансики. Мог бы и полоснуть. А в следующий раз можно и коленом.

Источник: Facebook

Реакции на дело «Седьмой студии» до приговора:

Чулпан Хаматова, актриса

Deadline надежды. Мы сегодня на красной линии. Творчество невозможно без свободы. Свобода есть его суть. Нет свободы — нет творчества. Каким будет пространство театра после вынесения приговора? Пространством, где каждый участник должен оглядываться , не вывалился ли он за рамки допустимого, согласованного высказывания? Это не театр, это агитпроп. Агитпроп будет, культуры нет.

Источник: Instagram

Ирина Старшенбаум, актриса

Отстаньте уже от нашего любимого режиссера. Дайте ему спокойно заниматься любимым делом, а нам — гордиться и наслаждаться его работами. Фото сделано пару лет назад. Я смотрю в камеру и показываю, что люблю его, в прямом эфире, потому что ему не было позволено быть с нами в Каннах с прекрасным фильмом «Лето», который он снял. Это же просто нелепо. Давайте не молчать.

Источник: Instagram

Евгений Миронов, актер, художественный руководитель Театра наций

Услышав о сроках, которые на заседании по делу «Седьмой студии» запросил для обвиняемых прокурор, я испытал возмущение и смятение. Вот уже три года продолжается «театральное дело», много месяцев продолжается судебное разбирательство. Всем, кто следил за ходом слушаний, совершенно очевидно, что следствие было проведено с огромным количеством нарушений и натяжек, что обвинение, что называется, шито белыми нитками. С другой стороны, во время процесса стало еще раз понятно, что проект «Платформа» был важнейшим творческим событием в культурной жизни страны, что люди, придумавшие и реализовавшие его, достойны благодарностей и наград, а не преследования и наказания.

Я глубоко уверен в том, что наши коллеги — Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и Юрий Итин — честные люди, руководствовавшиеся исключительно интересами дела. И те нарушения, которые имели место (наличия таковых никто и не отрицает) при ведении дел на «Платформе», были вызваны не чьим-то злым умыслом, а недостатками законодательства в области культуры, запутанностью системы освоения бюджетных средств и отчетностью.

Евгений Миронов и Кирилл Серебренников / Фото: ТАСС

Деятели культуры уже много лет говорят о необходимости совершенствования этого законодательства и находят понимание у руководителей органов законодательной и исполнительной власти страны. Почему в этих условиях прокуратура занимает такую необъективную, тенденциозную, я бы сказал, свирепую позицию, остается только гадать. Не приняты во внимание очевидные доказательства отсутствия сговора и злого умысла, отброшены поручительства и свидетельства уважаемых представителей общественности, в том числе выдающихся деятелей российской культуры.

Несправедливый, необъяснимо жестокий приговор по этому делу может нанести огромный, непоправимый ущерб культурной жизни России, всему будущему театра и искусства вообще, а значит, всему нашему обществу. Не желая и не имея право оказывать давление на суд, я хочу надеяться, что судья сумеет трезво взвесить все обстоятельства, беспристрастно оценить ситуацию и не допустить вопиющей несправедливости. Иначе будущее нашей культуры незавидно.

Источник: Colta.ru

Риналь Мухаметов, актер

Это судебное безумие #театральноедело коснулось моего мастера, друга, очень дорогого мне человека — Кирилла Семеновича Серебренникова. Благодаря которому я познакомился с Москвой — с Москвой молодой, красивой, образованной. Благодаря которому, я стал частью «Седьмой студии» (одногруппники мои, #7студия, на меня сейчас, как никогда, напала мысль, как сильно я вас люблю и какие же мы непоколебимо крутые) и познакомился с удивительными людьми. Благодаря которому я почувствовал искусство в себе — это был не Станиславский, не Чехов, не Вахтангов, не Мейерхольд, это был Кирилл Серебренников. Благодаря которому я по сей день нахожу общий язык с самим собой, благодаря которому я ценю такие божественные дары, как дружба, любовь и семья. Посмотрев свой первый в жизни спектакль, осознанный мною спектакль «Господа Головлевы» (спектакль Кирилла Серебренникова), я понял, в какие мудрые, космически талантливые руки я попал, и душа моя улыбнулась, и с этой улыбкой на душе я хожу до сих пор. И завершая свой небольшой кусочек огромной благодарности, хочу сказать следующее: Кирилл Серебренников через проект «Платформа» показал миру, что люди в России талантливые, умные, видящие и чувствующие неправду! Правда видна, она не прячется, а вот неправда всегда действует из темной подворотни, без лица, без имени и фамилии. Так и сгинет вовсе. Я на это надеюсь.

Источник: Instagram

Константин Богомолов, режиссер

Уважаемая Ольга Борисовна (министр культуры РФ — Прим. ред.)! Уже несколько лет мы наблюдаем процесс по делу «Платформы». Долгий процесс и его обстоятельства создали отчетливое ощущение, что дело «Платформы» сейчас существует не ради разбирательства, а ради самого процесса. Его инициаторы понимают: признать, что процесс в тупике, означает признать профессиональные ошибки. Очевидно, что, исходя из базовых понятий государства, никто из нас не может требовать ничего, кроме объективности следствия и суда. Но мы можем выразить отношение к уже давно очевидному факту: будь у следствия неоспоримые доказательства, процесс давно был бы завершен. И даже если в ближайшее время процесс завершится, осуждающее решение не будет объективным, потому что процесс был хаотичным и выявил массу натяжек, свидетельства о давлении на участников и другие факты, дискредитирующие возможное обвинительное решение. Репутационные потери следствия в этом случае — дело следствия и органов следствия, но очевидные репутационные потери министерства культуры, выступившего в этом процессе как бы инициатором, — это дело всего культурного сообщества. Я призываю вас как нового министра, не обремененного ошибками прошлого периода, вместе со следствием найти решение, как остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации. Я не хочу произносить громких слов, кричать «позор!», «свободу!». Мое обращение не о политике. А о профессионализме. Бывает, спектакль неудачен. Нет ничего стыдного в том, чтобы снять этот спектакль с репертуара. Так делал мой учитель Олег Табаков. Простота и честность в этом случае искупала все. Так может поступить и министерство, и, хочется надеяться, следствие.

Источник: Facebook

Ксения Раппопорт, актриса

Возможно, одно из самых отвратительных и тяжелых переживаний в жизни — это чувство бессилия перед творящейся у тебя на глазах очевидной несправедливостью. Никакие наши слова, призывы, поручительства, письма, посты не имеют никакого действия. У каждого, кто следил за этим процессом, была возможность видеть, как на протяжении этих почти трех лет на наших глазах обвинение разваливается и показывает свою полную несостоятельность. Отрицание фактов. Без всяких аргументов отброшенная предыдущая экспертиза и назначение новых непонятных экспертов. Свидетели, которые открыто объявляли в суде, что на них совершалось давление, что они давали свои показания под угрозами. Даже с суммой «хищения» они не смогли определиться. Но все это было отвергнуто судьей. Опять же без каких-либо аргументов. Прекрасные, честные, талантливые и смелые люди Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум, Юрий Итин, так много сделавшие для развития культуры нашей страны. Так не должно, так не может быть! Это чудовищно несправедливо!

Источник: Instagram

Максим Виторган, актер

Так называемое «театральное дело» станет одним из самых ярких, дискредитирующих судебно-правовую систему России. Все дурно пахнущие, учитывая историю нашей страны, рассуждения в духе «дыма без огня не бывает» разбились о материалы дела. Такое количество нестыковок, подлогов, свидетелей, отказывающихся от своих показаний, проведения профессиональных экспертиз (сколько их там было? четыре? пять?), пока наконец в последнюю не нашлась парочка «нужных» деятелей, давших «нужный» ответ... Кто только не высказался и не отписался по этому поводу из профессионального сообщества: и те, кто хотел, и даже уже те, кто очень не хотел. Сменился министр культуры, и у нас появился новый адресат для обращений. И мы делаем их, с разной степенью искренности делая вид, что она, министерша, другая и от нее хоть что-то зависит в этом деле.

Сегодня процесс должен закончиться. Никакого оптимизма по этому поводу я не испытываю. Я шлю лучи поддержки всем фигурантам этого позорного дела. Понимаю, что в историческом смысле победа все равно будет на их стороне — так было уже много раз в истории нашей и не только страны. Очень жаль только ее, страну, которая не может сойти с этого круга. И жаль талантливых и ярких людей, которые вынуждены тратить нервы, силы и время жизни на это сборище предателей своего дела под названием «российское правосудие».

Источник: Instagram

Рома Зверь, актер и музыкант

Злость уже как-то спала, потому что процесс длится три года. И все, что происходило за это время, конечно, ужасно и несправедливо, и за это обидно. Я помню день, когда арестовали. Ночью приехали, забрали и увезли. Мы надеялись, что его выпустят хотя бы доснять фильм (речь о картине «Лето». — Прим. ред.), но потом все так закрутилось, и с каждой экспертизой, с каждым судебным разбирательством мы понимали, что это превращается в какой-то ад. Это не реальность, это какой-то другой мир, так не может быть.

Ирина Старшенбаум и Рома Зверь в фильме «Лето»

Кирилл сказал в своей речи, что через какое-то время, скорее всего, все это выяснится — кто заказал и заказывали ли. Давайте действительно подождем.

Я не обольщался, потому что еще до Кирилла Семеновича было много дел. Я гастролирую по стране и посещаю огромное количество городов. Я общаюсь с людьми и знаю, как они живут, я знаю, как судят людей, как им подбрасывают наркотики, как куча людей сидит в тюрьме ни за что.

Источник: «Дождь»

Павел Лунгин, режиссер

Я за Серебренникова подписал, наверное, писем десять самых разных. А подписывать — это благородная традиция старой интеллигенции, но также идеалистическая попытка взывать к добру, разуму, милосердию, что никогда ничем хорошим не кончается.

Есть некоторая иррациональность зла. Например, зачем накануне войны расстреляли всех летчиков, которые были в Испании? Машина зла не думает ни о логике, ни о будущем, ни о чем. Она сама себя питает. И в этом смысле дело Серебренникова тоже исходит из того, что режиссер должен сидеть в тюрьме.

А мы, артисты-режиссеры, должны ли отвечать за нарушения? Должны, но исходя из той ситуации, когда все обналичивают, сто процентов театров, а один сядет на 6 лет, как за убийство.

Есть разные формы наказания, он уже три года отсидел. Нет, кому-то этого мало, хотят напиться кровью до конца, потому что эта машина преследования, довольно бессмысленная, продолжает не выпускать из челюстей никого, к кому прикоснулись. Люди, которые случайно, нарочно или по заказу попались в эти челюсти, уже не выйдут оттуда никогда.

Кирилл отсидел три года, бардак у него был, но за бардак наказывают по-другому. У нас падают самолеты, проливается нефть, какие-то госзаказы не выполняются, но мы нашли кого наказать — бедного и несчастного режиссера.

Источник: «Комсомольская правда»

Юлия Пересильд, актриса

Дорогие друзья, кто-то имеет отношение к искусству, кто-то не имеет. Но мне кажется, что сегодня произошла страшная предразвязка в отношении фигурантов дела «Седьмой студии». Я ожидала чего угодно, но только не этого. Если вам небезразлично, что происходит в этой стране, которую я люблю, прислушайтесь. Я не понимаю, как можно сажать невиновных и так нагло врать. Мне очень грустно и больно сейчас. Наверное, у многих из вас есть дети, и многие из вас планируют в этой стране жить, дышать свободно, жить по закону и заниматься любимым делом, развиваться. Если вы к этому небезразличны, кто может из вас, просто поделитесь этим, расскажите про это.

Источник: Instagram

Пока судья зачитывала приговор, около российского посольства в Берлине собрались люди в поддержку фигурантов дела.

Фото в анонсе: Сергей Бобылев / ТАСС