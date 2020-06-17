Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным по делу о хищении 129 млн рублей

Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу «Седьмой студии», фигуранты которого обвинялись в хищении 128,9 млн рублей. Режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно обвинительному приговору, Серебренников организовал «Седьмую студию» и выполнял там «организационно-распорядительные функции». Вместе с бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным и бывшим директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским он представлял завышенные запросы на финансирование и похищал выделенные средства.

«Заведомо зная о выделении денежных средств, Серебренников и Итин путем обмана сотрудников Минкультуры приняли решение создать устойчивую, сплоченную группу, — зачитала судья Олеся Менделеева. — Серебренников осуществлял общее руководство преступной схемой».

Указывается, что Серебренников составил недостоверную смету на 2013 год, подал документы на новое финансирование, после чего сотрудники Минкультуры перечислили деньги «Седьмой студии». По решению суда, скрыв хищение, режиссер нанес государству ущерб на сумму в 128,9 млн рублей.

Судья отметила, что вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей и Людмилы Смирновой, представителя потерпевшей стороны — Минкультуры.

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