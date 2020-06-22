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Второй сезон сериала «Пацаны» выйдет 4 сентября. Посмотрите отрывок из него

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Amazon объявил дату релиза продолжения сериала «Пацаны» — второй сезон выйдет 4 сентября. В день премьеры можно будет посмотреть первые три серии из восьми, а оставшиеся пять будут выходить еженедельно до 9 октября.

Также Amazon опубликовал отрывок из второго сезона. В нем появляется новая героиня сериала — Штормфронт (ее играет Ая Кэш), которая войдет в состав «Семерки», команды супергероев из первого сезона. По словам Кэш, Штормфронт — редкий человек, способная противостоять Хоумлендеру, который привык, что его все боятся. Она готова бросить ему вызов, и это сильно повлияет на самого могущественного супергероя «Пацанов».

Кроме того, в сети появился постер нового сезона.

«Пацаны» — сериал стрим-сервиса Amazon, основанный на одноименном комиксе. Действие разворачивается в мире, где супергерои — часть огромной корпоративной машины. Они продолжают спасать людей, но их больше волнуют сделки с рекламодателями, сборы своих фильмов и рост акций. Они настоящие звезды, но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев в жизни не самые приятные люди. Бывший агент ЦРУ Билли Бутчер намерен показать миру реальных супергероев и собирает для этого собственную команду.

Сюжет второго сезона «Пацанов» не раскрывается. В финале первого сезона Билли Бутчер выяснил, что его жена Бекка, за смерть которой он пытался отомстить супергероям, на самом деле жива и втайне воспитывает сына Хоумлендера. Это наверняка скажется на сюжете второго сезона и навсегда изменит мир Бутчера. Повлияет ли это на миссию бывшего оперативника ЦРУ — вопрос открытый.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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