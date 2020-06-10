DeepFake дня: Юрий Гальцев вместо Луиса С. К. в сериале «Луи»

Автор YouTube-канала Andrew Chaushesku решил представить, как бы выглядел сериал «Луи», если бы главную роль вместо Луиса С. К. исполнил отечественный юморист Юрий Гальцев. Так получился проект «Юра», в котором Гальцев гуляет по Нью-Йорку, выступает в комедийном клубе и общается с Дэвидом Линчем.
- DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. DeepFake также может быть использована для создания поддельных новостей.
- В последнее время в сети все чаще стали появляться видео, в которых одних актеров меняют на других. Доступность технологии позволила поместить Джима Керри в «Сияние», а Билла Мюррея — в «Цельнометаллическую оболочку». Таким же образом Михаила Ефремова добавили в трейлер «Ангелов Чарли», Уилла Смита — в «Матрицу», в «Один дома» Сильвестр Сталлоне превратился в Кевина Маккаллистера, а Роберт Дауни-мл. и Том Холланд стали героями «Назад в будущее». Также Роберта Паттинсона поместили в «Бэтмен: Начало», а Юэна Макгрегора — в «Новую надежду».
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