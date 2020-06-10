DeepFake дня: Юрий Гальцев вместо Луиса С. К. в сериале «Луи»

Автор YouTube-канала Andrew Chaushesku решил представить, как бы выглядел сериал «Луи», если бы главную роль вместо Луиса С. К. исполнил отечественный юморист Юрий Гальцев. Так получился проект «Юра», в котором Гальцев гуляет по Нью-Йорку, выступает в комедийном клубе и общается с Дэвидом Линчем.

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