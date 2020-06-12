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Вышел трейлер сериала «Дивный новый мир» — экранизации романа Олдоса Хаксли

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Стрим-сервис Peacock представил новый трейлер фантастического сериала «Дивный новый мир». Главную роль в новой адаптации одноименного произведения Олдоса Хаксли исполнил Олден Эренрайк, знакомый зрителю по фильму «Хан Соло».

Действие проекта разворачивается в Лондоне далекого будущего, где потребление возведено в культ, а символом потребительского бога выступает Генри Форд. Человечество разбито на касты, а все проблемы решаются с помощью безвредного наркотика сома. Однажды двое обитателей оказываются за пределами Лондона и попадают в самый центр кровопролитного восстания.

Премьера сериала состоится 15 июля. В России «Дивный новый мир» будет доступен для просмотра только на КиноПоиск HD.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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