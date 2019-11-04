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Находка дня: Классические картины с персонажами мультфильмов Disney

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Художник и дизайнер Карлос Громо — автор серии иллюстраций с персонажами мультфильмов Disney, вдохновленных классическими произведениями мировой живописи. Он поместил героев «Красавицы и чудовища» в картину Густава Климта «Поцелуй», а Золушка оказалась в картине Фаусто Зонаро «Девушка с тыквой».

«Поцелуй», Густав Климт

«Душа розы», Джон Уильям Уотерхаус

«Сирена», Джон Уильям Уотерхаус

«Любимый поэт», Лоуренс Альма-Тадема

«Волшебница», Лоуренс Альма-Тадема

«Отдых в сбор урожая», Вильям Бугро

«Девушка с тыквой», Фаусто Зонаро

«Сон в летнюю ночь», Джон Симмонс

«Весна», Пьер Огюст Кот

С остальными работами художника можно ознакомиться в Instagram.

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