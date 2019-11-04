Находка дня: Классические картины с персонажами мультфильмов Disney

Художник и дизайнер Карлос Громо — автор серии иллюстраций с персонажами мультфильмов Disney, вдохновленных классическими произведениями мировой живописи. Он поместил героев «Красавицы и чудовища» в картину Густава Климта «Поцелуй», а Золушка оказалась в картине Фаусто Зонаро «Девушка с тыквой».
«Поцелуй», Густав Климт
«Душа розы», Джон Уильям Уотерхаус
«Сирена», Джон Уильям Уотерхаус
«Любимый поэт», Лоуренс Альма-Тадема
«Волшебница», Лоуренс Альма-Тадема
«Отдых в сбор урожая», Вильям Бугро
«Девушка с тыквой», Фаусто Зонаро
«Сон в летнюю ночь», Джон Симмонс
«Весна», Пьер Огюст Кот
С остальными работами художника можно ознакомиться в Instagram.
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