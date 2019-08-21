КиноПоиск

На Яндекс.Музыке появился персональный КиноПлейлист с саундтреками

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Благодаря умному КиноПлейлисту на Яндекс.Музыке, зрителям КиноПоиск HD теперь не надо тратить лишних усилий на поиски интересных саундтреков. Достаточно, как и раньше, смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре, оценивать их на КиноПоиске, а новая функция автоматически подберет треки из заинтересовавших вас проектов — от «Харли Квинн» до «Джентльменов».

Алгоритм КиноПлейлиста учитывает:

  • высокие оценки на КиноПоиске;
  • покупки билетов в кино на сервисе;
  • просмотренные фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре.

На основе собранной информации уже на следующий день КиноПлейлист предложит вам музыку в тематической подборке, которую легко найти на главной Яндекс.Музыке. Например, вы посмотрели все эпизоды «Нормальных людей» или «Последнего министра», но вам чего-то не хватает. Достаточно немного подождать — и в скором времени вы сможете вернуться к любимому проекту с помощью музыки.

КиноПлейлист обновляется ежедневно.

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