На Яндекс.Музыке появился персональный КиноПлейлист с саундтреками

Благодаря умному КиноПлейлисту на Яндекс.Музыке, зрителям КиноПоиск HD теперь не надо тратить лишних усилий на поиски интересных саундтреков. Достаточно, как и раньше, смотреть фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре, оценивать их на КиноПоиске, а новая функция автоматически подберет треки из заинтересовавших вас проектов — от «Харли Квинн» до «Джентльменов».

Алгоритм КиноПлейлиста учитывает:

высокие оценки на КиноПоиске;

покупки билетов в кино на сервисе;

просмотренные фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре.

На основе собранной информации уже на следующий день КиноПлейлист предложит вам музыку в тематической подборке, которую легко найти на главной Яндекс.Музыке. Например, вы посмотрели все эпизоды «Нормальных людей» или «Последнего министра», но вам чего-то не хватает. Достаточно немного подождать — и в скором времени вы сможете вернуться к любимому проекту с помощью музыки.

КиноПлейлист обновляется ежедневно.