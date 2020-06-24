Робот с искусственным интеллектом исполнит главную роль в фантастике «б»

Японский робот Эрика с искусственным интеллектом сыграет центрального персонажа в фантастической картине «б» (b). Бюджет проекта оценивается в 70 млн долларов. Режиссерское кресло пока пустует. Съемки фильма планируется провести в Европе в июне 2021 года.

Фильм рассказывает об ученом, который разработал программу по улучшению человеческого ДНК, но быстро понимает, что его изобретение способно принести только вред. В попытке остановить применение новой программы он должен помочь сбежать роботу, наделенному искусственным интеллектом (Эрика).

«В случае с обычными актерами они используют в роли собственный жизненный опыт, — говорит один из авторов идеи Сэм Козе. — Но у Эрики нет жизненного опыта. Она была создана с нуля для этой роли. Нам пришлось специально воссоздавать движения и эмоции, контролировать ее движения, учить ее чувствам. Мы создали для нее характер и мимику».

Изначально Эрика должна была дебютировать в другом проекте, картине режиссера Тони Кэя, но продюсеры были вынуждены прекратить работу над лентой из-за проблем с рабочим графиком постановщика.



Источник: THR