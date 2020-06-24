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Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Работа над подводными сценами

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Производство сиквелов «Аватара» возобновилось в Новой Зеландии, и продюсер франшизы Джон Ландау опубликовал в Instagram новое фото со съемочной площадки. На этот раз он показал, как Бритен Далтон, один из новичков серии, работает на съемках подводной сцены. Судя по костюму для захвата движения, актер играет одного из представителей на’ви.

«Фотограф Марк Феллман снял это фото Бритена Далтона в прошлом году во время съемок подводных сцен для сиквелов „Аватара“», — написал Ландау под постом.

Съемки продолжений «Аватара» в Новой Зеландии должны были начаться в апреле, но в итоге были отложены в связи с пандемией коронавируса. По прошествии нескольких месяцев количество заболевших в стране пошло на спад, и новозеландское правительство объявило, что намерено снять ряд ограничений. В результате в стране в ближайшее время планируется возобновить производство нескольких ожидаемых проектов.

О сюжете «Аватара 2» известно лишь в общих чертах. Действие происходит спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они будут вынуждены покинуть родной дом и отправиться исследовать разные уголки Пандоры.

Премьера «Аватара 2» запланирована на 16 декабря 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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