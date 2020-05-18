«Скотту Пилигриму» — 10 лет. Создатели фильма рассказали о съемках и возможном аниме-сиквеле

В этом году экшен-комедии «Скотт Пилигрим против всех» исполняется 10 лет. В 2010-м фильм Эдгара Райта, снятый по комиксам Брайана Ли О’Мэлли, провалился в прокате, но среди поклонников быстро обрел культовый статус. В честь юбилея Entertainment Weekly выпустил интервью с режиссером и актерами, где они рассказали о забавных историях со съемок и возможном сиквеле. Мы выбрали из материала самое главное.

Про кастинг

Для «Скотта Пилигрима» прослушивались многие актеры, которые на тот момент были восходящими звездами. Среди них, например, Руни Мара и Зои Казан. На роль Скотта, которого сыграл Майкл Сера, студия хотела пригласить Сета Рогена. В 2008 году с ним вышла комедия «Немножко беременна», ставшая кассовым хитом. Но Райт считал иначе: «Я люблю Сета, но для этой роли он не подходил. Майкл Сера был единственным, кто пришел на ум. Я обожал „Задержку в развитии“, плюс он канадец, имеет тощее телосложение и играет на гитаре, и было бы забавно сделать его этаким Ромео».

Райт искал актеров, внешне похожих на героев О’Мэлли. Например, Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшую подругу Скотта, Рамону, он заметил в «Доказательстве смерти» Квентина Тарантино. На ее выбор во многом повлияли большие глаза актрисы, которые роднили ее с героиней комикса.

По словам Кирана Калкина, кастинг-менеджеры прислали ему сценарий, но не уточнили имя героя. «Я думал, меня хотели прослушать на роль Скотта. Но потом я получил описание Уоллеса. Там говорилось: Уоллес, 26 лет, сосед Скотта, классный чувак, гей, гнутая бровь, ненадежный».

Райт также вспомнил про Бри Ларсон (она играла бывшую девушку Скотта, Энви Адамс): «Ее прослушивание было невероятным. В Universal собралась большая очередь людей, пришедших на кастинг, некоторые были достаточно известными. Но Бри — ей тогда было 19 или 18 лет — покорила всех. Позже мы с Джаредом ЛеБоффом (исполнительный продюсер — Прим. ред.) сошлись на том, что ее нужно брать».

Про тренировки

К экшен-сценам актеров готовил координатор трюков Брэдли Джеймс Аллан, он же был вторым режиссером фильма. «Перед съемками нас всех собрали в Торонто. Мы тренировались внутри большого склада, — вспоминает Уинстэд. — Нас развели по углам: один оттачивал боевую технику, другой занимался силовыми упражнениями, а Майкл, Элисон Пилл и Марк Веббер репетировали сцены с рок-выступлениями. Было очень весело».

«Это было чем-то вроде посвящения. Мы выполняли групповые упражнения, в том числе приседания, отжимания и тренировки с фитболом, а затем делились на группы для отработки своих сцен», — рассказывает Крис Эванс, сыгравший скейтбордиста Лукаса Ли, одного из бывших Рамоны.

Райт вспомнил забавную историю с Джейсоном Шварцманом, который сыграл еще одного бывшего парня Рамоны, Гидеона Грейвса. Между упражнениями тот заваливал коллег вопросами, чтобы дольше отдыхать. «Тренер что-то рассказывал о боевых искусствах и своих травмах: „О да, это самое болезненное, что только случалось со мной“. А Джейсон переводил дыхание и уточнял: „А какая травма на втором месте по силе боли?“» Сам Шварцман отшучивается: «Можете бросить меня под автобус, но зато все отдышались».

Про съемки

По словам Кирана Калкина, Райт заранее продумал каждую деталь фильма — от монтажных переходов до звучания. Например, референсом для героя Эванса был боевик со Стивеном Сигалом «Во имя справедливости». «Он упоминал сцену, где Сигал заходит в бар и надирает всем задницу. Еще там есть плохо написанные шутки», — рассказывает Эванс. «Когда Сигал сильно сосредоточен на игре, он выглядит так, словно его кровеносные сосуды вот-вот лопнут», — добавляет Райт.

Одна из экшен-сцен едва не закончилась для Майкла Сера травмой: «Мы всю ночь снимали драку с Крисом Эвансом, тогда было очень холодно. В этой сцене я получаю по голове скейтбордом, который разлетается от удара. Скейт сделали из бальзового дерева. На мне был шлем, но эта штука никак не разбивалась. Мы сняли пять дублей, где меня бьют по голове изо всей силы, чтобы скейтборд сломался. Вскоре я понял, что могу получить сотрясение мозга, и после пяти попыток сказал Эдгару, что вряд ли смогу повторить дубль. В конце концов они доделали кадр с помощью спецэффектов».

Схватка между Скоттом и Гидеоном снималась несколько недель. Шварцман вспоминает: «У нас с Майклом была эпическая битва, и ее съемки заняли три недели. Когда кто-то говорит, что очень долго снимал один эпизод, я отвечаю: „Ага, это долго, но у меня была сцена, на которую ушло три недели“».

В конце съемок битвы Шварцман выполнил трюк и в результате порвал штаны. Как выяснилось, на актере было женское белье. «Я решил, что мой герой будет носить белье всех, с кем он когда-либо спал. Поэтому на мне постоянно было несколько пар красных шелковых трусиков. В ходе драки мои штаны порвались сзади, и я сказал Эдгару: „Я должен отлучиться, потому что на мне кое-что очень сексуальное“», — вспоминает Шварцман.

Про релиз

Премьера «Скотта Пилигрима» прошла на фестивале Comic-Con. Критики приняли его благосклонно, первые зрители, судя по Q&A-сессиям, тоже были довольны. Но прокатная судьба фильма сложилась иначе: при бюджете в 60 млн долларов он собрал всего 47,6 миллиона.

«Он вышел в один уик-энд с «Неудержимыми» и «Ешь, молись, люби». Помню, в пятницу я получил письмо от Марка Э. Платта, одного из продюсеров. Он просил Universal увеличить расходы, предсказывая низкие сборы за выходные, — говорит Райт. — А я — наивно, конечно! — подумал, мол, сейчас только утро пятницы, откуда они все знают? Но они знали. Фильм стартовал с пятой строчки. И это немного обидно. Я не люблю Сета МакФарлейна, потому что в тот уик-энд он твитнул: „Скотт Пилигрим: 0. Мир: 2“. Я про себя подумал, мол, иди ты *****. Потом вышел „Миллион способов потерять голову“ или как он там назывался, и я ликовал, потирая ручки. Но твитить ничего не стал, я же не монстр».

При этом Платт не уверен, в чем именно причина провала, но допускает, что фильм просто опередил свое время.

Про возможный сиквел

Брайан Ли О’Мэлли признается, что не прочь продолжить историю в виде комикса. Он даже сделал забавный набросок Скотта во время пандемии с бородой. В то же время Райт не исключает, что «Скотт Пилигрим» вернется в виде аниме. Он уже поделился идеями с О'Мэлли и ЛеБоффом, но пока это лишь на стадии обсуждения.

«В „Скотте Пилигриме“ есть что-то, чем он не похож ни на один фильм, и многим зрителям это по душе. Они понимают, что отличаются от окружающих или что их вкусы не совпадают с тем, что сейчас снимают. Они смотрят фильм и такие: „О боже, да это же мое кино! Как раз то, что я хотел!“» С ним солидарен Крис Эванс, который считает, что у картины надежная фан-база.

«Я очень горжусь этим фильмом. То, что вы не пишете статью про десятилетие „Неудержимых“, говорит само за себя», — заключил Эдгар Райт.