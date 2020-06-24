Съемки «Матрицы 4» готовы возобновиться. Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись в Берлин

Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Нил Патрик Харрис вернулись в столицу Германии для продолжения работы над сиквелом «Матрицы». Съемки картины в Берлине, замороженные в середине марта в связи с пандемией коронавируса, планируется возобновить в ближайшее время, и ожидается, что звезды скоро предстанут перед камерами.

Фото: SplashNews.com / TMZ Фото: SplashNews.com / TMZ

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Студия Warner и режиссер Лана Вачовски всеми силами скрывают детали проекта. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.

Продолжение ожидалось в кинотеатрах 20 мая 2021 года, но в итоге релиз картины сдвинули на 1 апреля 2022 года.

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Источник: TMZ