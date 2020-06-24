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Джимми Киммела обвинили в расизме за пародии на афроамериканцев. Телеведущий извинился

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В июне пользователи соцсетей вспомнили про старые скетчи Джимми Киммела, в которых он пародирует известных афроамериканцев. Из-за них телеведущего обвинили в расизме: в частности, с критикой в его адрес выступили не только простые пользователи, но и Дональд Трамп — младший, сын действующего президента США.

Волна критики была вызвана несколькими старыми скетчами. Один из них — пародия на баскетболиста Карла Мэлоуна, вышедшая в рамках шоу «The Man Show».

Кроме того, канал Fox News опубликовал песню «Christmastime in the LBC» из одноименного музыкального альбома, вышедшего в 1996 году. В ней Киммел пародирует чернокожего рэпера Снуп Догга и неоднократно произносит слово «nigga». 

Также Киммела осудили за интервью с Меган Фокс. В 2009 году она рассказала ведущему о работе над сиквелом «Плохих парней». «Меня выбрали для съемок сцены в клубе. На мне были звездно-полосатое бикини, красная ковбойская шляпа и высокие каблуки. Майкл одобрил это, но хотя ему сказали: "Ей всего 15, нельзя посадить ее за барную стойку и дать в руки алкоголь". Он решил эту проблему, сняв меня в сцене, где я танцевала под водопадом. Мне было 15, и я училась в десятом классе. Так устроен мозг Майкла Бэя», — вспоминала актриса. Вот что ответил Киммел: «Так устроен мозг каждого, но некоторым людям хватает порядочности, чтобы прогонять эти мысли и притворяться, что их не существует». Впрочем, 23 июня Фокс опубликовала пост в Instagram, призвав подписчиков не бойкотировать режиссера «Плохих парней».

23 июня Киммел опубликовал обращение, в котором извинился за свои скетчи. «Для меня нет ничего важнее, чем ваше уважение, и я извиняюсь перед всеми, кто был задет или оскорблен моими словами или гримом, который носил. Я верю, что рос и развивался последние 20 лет, и надеюсь, что доказательством этому служит мое шоу. Я знаю, что еще услышу обвинения и что их используют, чтобы заткнуть меня», — написал телеведущий.

До этого, 18 июня, во время своего шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» Киммел объявил, что уходит в отпуск до сентября. Он вел вечернюю программу с 2003 года, выпустив за 17 лет 3130 эпизодов.

Ранее за пародию на людей других рас и национальностей раскритиковали создателей шоу «Ваша Бриташа», в котором комики Дэвид Уоллиамс и Мэтт Лукас отпускали расистские шутки. В начале июня сервисы Netflix, BBC iPlayer и Brit Box изъяли проект из своих каталогов.

Источник: Variety 

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