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Фото со съемок «Довода»: Прыжки со зданий и погоня на пожарной машине

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Сайт io9 опубликовал страницы из книги о создании новой картины Кристофера Нолана «Довод». Иллюстрированное издание «Секреты „Довода“: Внутри квантовой холодной войны Кристофера Нолана» поступит в продажу 31 июля, а пока можно посмотреть развороты о съемках двух экшен-сцен — погони с участием пожарной машины и побега из высотного здания.

Какие-либо подробности сцен отсутствуют. Точно можно сказать, что большинство экшен-сцен снимались с минимальным использованием спецэффектов и с участием исполнителей главных ролей. На фото с погоней Джон Дэвид Вашингтон лично прыгает между машинами, и он же с Робертом Паттинсоном свисает на проводах на съемках второй сцены.

Действие «Довода» развернется во время квантовой холодной войны, новой эпохи международного шпионажа. Главный герой (Вашингтон) становится агентом некой секретной организации, которая пытается остановить опасного террориста. Используя технику инверсии времени и слово «довод», он должен предотвратить конец света и спасти человечество от неминуемой гибели.

  • Премьера «Довода» была запланирована на 17 июля, но в связи с пандемией коронавируса релиз перенесли на 31 июля. Предполагается, что в итоге ленту сдвинут на более поздний срок.
  • Все, что известно о новом проекте Нолана (фото со съемок, намеки на сюжет, студийные ожидания), КиноПоиск собрал в отдельном материале.
  • Подробнее о создании «Довода» актеры и авторы картины рассказали здесь.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: io9

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