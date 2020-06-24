Ханс Циммер рассказал об экспериментах над музыкой «Дюны»

В интервью Variety Ханс Циммер рассказал о саундтреке «Дюны» Дени Вильнёва. Сейчас композитор работает над несколькими проектами, включая «Топ Ган: Мэверик», но в случае с «Дюной» он хочет по-настоящему удивить зрителей.

«Я пишу музыку „Дюны“ прямо сейчас. Каждый день меня посещают новые идеи. Еще я экспериментирую со звуком, но пока не совсем понятно, что из этого попадет в фильм. Мы очень преданы этому проекту и стараемся сделать что-то новое и при этом достойное, чтобы отдать дань книге», — рассказывает Циммер.

По словам композитора, именно проекты вроде «Дюны» вдохновляют его на написание музыки, несмотря на 35-летнюю карьеру.

«Я без ума от „Дюны“, потому что у меня много идей. И все благодаря Дени — он позволяет мне быть частью этого мира. Это по-настоящему вдохновляет, к тому же работают со мной потрясающие люди. Хотя забудьте слово „работа“ — это потрясающие люди, с которыми я просто играю».

С начала карантина Циммер работал дома в своей гостиной, а затем обустроил там целую студию. Музыку для одного из следующих проектов, «Деревенской элегии» Рона Ховарда, Циммер частично писал через Zoom, где вместе с ним были 15 других музыкантов. По его словам, ему повезло, что его коллеги хорошо знают друг друга, поскольку записывать музыку в студии для него гораздо проще. «В помещении с сотней музыкантов намного легче, можно сказать что-то один раз, сделать жест и просто присутствовать там».

Циммер также добавил, что в какой-то момент закончил саундтрек «Чудо-женщина: 1984», но вскоре к нему обратилась режиссер Пэтти Дженкинс, у которой появились новые идеи, и композитор вернулся в студию еще на пару дней.

В расписании 2020 года числится семь картин с музыкой Циммера. Помимо «Чудо-женщины», «Дюны» и «Деревенской элегии», он приложил руку к мультфильму «Губка Боб в бегах», сиквелу «Лучшего стрелка», байопику «Гарри Хафт» и 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Подробнее о том, что еще известно о «Дюне», КиноПоиск рассказывал здесь.