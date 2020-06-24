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Продюсер «Вампиров средней полосы» опроверг новости о замене Михаила Ефремова на другого актера

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Генеральный продюсер сериала «Вампиры средней полосы» Эдуард Илоян заявил, что они пока не планируют отдавать роль Михаила Ефремова в проекте другому актеру. 22 июня появилась информация, что съемки сериала могут продолжиться без участия Ефремова, но Илоян заметил, что подобные решения пока не принимались.

«Съемки сериала были остановлены из-за пандемии и пока не возобновились по известной всем причине, — говорит Илоян. — Никаких решений относительно замены актерского состава нами не принималось».

8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Актер был за рулем своего джипа Grand Cherokee и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Сам актер практически не пострадал, но водитель другой машины, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и впоследствии скончался от полученных травм.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Действие сериала «Вампиры средней полосы» разворачивается в Смоленске, где обитают вампиры. Они живут давно, тихо, по закону, непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, мирная жизнь вампиров оказывается под угрозой.

Два других проекта с Ефремовым — фантастику «Вратарь Галактики» и экранизацию сказки «Конек-горбунок» — планируется выпустить в прокат без каких-либо изменений. Об этом «Комсомольской правде» сообщила PR-директор кинокомпании «СТВ».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: ТАСС

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