Джордж Р. Р. Мартин не успеет закончить «Ветра зимы» в этом году. Продолжает работать над романом

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин опубликовал в своем личном блоге очередной пост, в котором заверил своих поклонников, что чувствует себя хорошо. Писатель отметил, что немного устал сидеть в карантине в уединенной хижине в горах, но изоляция помогает ему работать над новым романом «Ветра зимы» из цикла «Песнь Льда и Пламени».

«Если на то пошло, то изоляция помогает мне писать, — рассказывает Мартин. — Я каждый день по много часов работаю над „Ветрами зимы“, и процесс идет уверенно. Вчера закончил главу, другую — три дня назад, еще одну — на прошлой неделе. Но нет, это не означает, что книга будет закончена завтра или выпущена на следующей неделе. Это будет огромная книга, и мне предстоит еще много работы».

«Бывают плохие дни, когда мне тяжело, бывают хорошие дни, когда мне лучше, — добавил писатель. — Но в конечном счете меня все устраивает».

Мартин также рассказал, что читает во время изоляции. В частности, ему очень понравился сборник рассказов Стивена Кинга «If It Bleeds», особенно история «Крыса» о писателе, который пытается закончить роман в уединенной хижине.

Кроме этого, Мартин коснулся другого ожидаемого проекта — приквела «Игры престолов», сериала «Дом дракона», работа над которым идет по плану. По словам писателя, в разработке также находится адаптация сборника его рассказов «Песчаные короли».

Источник: Not a Blog