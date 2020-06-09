Вайнона Райдер обвинила Мэла Гибсона в антисемитизме и гомофобии. Актер все отрицает

В интервью The Sunday Times звезда «Очень странных дел» Вайнона Райдер вновь заговорила об антисемитских и гомофобных высказываниях Мэла Гибсона. Актриса несколько раз рассказывала об инциденте с участием актера в разных интервью, но на этот раз она вспомнила об этом во время беседы об антисемитизме в индустрии.

«Были моменты, когда люди говорили мне: „Погоди, ты еврейка? Но ты такая красивая!“ — вспоминает Райдер. — Много лет назад был один фильм, в котором я могла сняться, историческая картина, и глава студии, еврей, сказал, что моя внешность „слишком еврейская“, чтобы быть в благородной семье».

«Мы были на шумной вечеринке с одним из моих близких друзей, — продолжает актриса. — Мэл Гибсон курил сигару, мы общались, и тут он говорит моему другу-гею: „Стоп, я что, подхвачу СПИД?“ А потом разговор зашел о евреях, и он сказал: «Ты ведь не сбежавшая от печи, так ведь?»

Впоследствии Гибсон «попытался» извиниться, отметила Райдер.

В 2006 году Гибсон оказался в центре скандала из-за антисемитских высказываний. Во время ареста за вождение в пьяном виде он заявил, что «евреи виноваты во всех мировых войнах». Сам актер считает, что запись его ареста была сделана незаконно, и заявил, что весь инцидент стал результатом нервного срыва. Однако в 2010 году были опубликованы аудиозаписи, в которых Гибсон во время ссоры с бывшей девушкой использует расистские выражения.

В ответ на слова Райдер представители Гибсона выпустили официальное опровержение:

«Это на 100% ложь. Она врала об этом 10 лет назад, общаясь с прессой, и врет об этом сейчас. Она также соврала, что он тогда попытался извиниться перед ней. Несколько лет назад он связался с ней, чтобы обсудить ее ложь, но она отказалась от разговора».

Сама актриса не отказывается от своих слов и утверждает, что точно помнит события тех лет.

«Я верю в искупление и прощение и надеюсь, что мистер Гибсон нашел безопасный способ справиться с своими демонами, но я не один из них, — говорится в заявлении Райдер. — Где-то в 1996 году мы с моим другом Кевином Аукоином стали объектом его слов, полных ненависти. Для меня это живое и болезненное воспоминание. Лишь приняв на себя ответственность за свое поведение в этой жизни, мы сможем искупить свои проступки и начать уважать друг друга. Желаю ему успехов на его пути».

Источник: The Sunday Times / Variety

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