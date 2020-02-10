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«Это билет в один конец»: Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

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В сети дебютировал полноценный трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского. Это второй режиссерский проект актера после «Тренера», вышедшего в 2018 году.

Создатели называют проект первым масштабным российским фильмом, который расскажет о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и о людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу. В центре истории — пожарный Алексей (его играет Козловский), которому вместе с товарищами предстоит спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

Помимо Козловского, в картине появятся Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак и другие. 

«Чернобыль: Бездна» появится в российских кинотеатрах 22 октября этого года.

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