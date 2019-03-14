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Кристен Стюарт, Паоло Соррентино и другие сняли фильмы в изоляции. Они выйдут на Netflix

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30 июня на стрим-сервисе Netflix выйдет коллекция из 17 короткометражек, снятых именитыми режиссерами и актерами во время карантина в разных точках мира. Проект под названием «В домашних условиях» (Homemade) разработали режиссер Пабло Ларраин вместе с братом Хуаном де Диосом Ларраином, который собрал для антологии работы Кристен Стюарт, Ана Лили Амирпур, Паоло Соррентино и многих других.

Свои короткометражки сняли Ладж Ли, Паоло Соррентино, Рэйчел Моррисон, Пабло Ларраин, Рунгано Ниони, Наталия Беристайн, Себастьян Шиппер, Наоми Кавасе, Дэвид Маккензи, Мэгги Джилленхол, Кристен Стюарт, Джонни Ма, Надин Лабаки и Халед Музаннар, Антони Кампос, Гуриндер Чадха, Себастьян Лелио и Ана Лили Амирпур.

По словам Ларраина, цель «В домашних условиях» — рассказать о том, как люди из разных стран и культур переживают этот необычный и странный момент в человеческой истории. По его словам, все режиссеры для создания короткометражек использовали только имеющиеся под рукой предметы и оборудование.

Ролики антологии «В домашних условиях» можно будет посмотреть с 30 июня как по отдельности, так и в качестве небольшого фильма.

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