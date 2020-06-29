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Мы обновляем дизайн страниц фильмов

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В марте мы обновили дизайн страниц сериалов, а с сегодняшнего дня начинаем обновлять страницы фильмов, сохраняя привычные блоки и функции и учитывая ваши пожелания. Мы уже сделали многое из того, о чем вы писали после мартовского обновления:

  • гид по сезонам, блок друзей, саундтреки и другие важные элементы расположились справа;
  • оценить фильм или сериал можно сразу же после захода на страницу — звездочка стоит справа от названия;
  • перейти к рецензиям также можно справа — теперь не надо листать вниз;
  • вся страница стала шире.

Как и у сериалов, страница фильма будет черной, если его можно посмотреть на КиноПоиск HD, и белой — если его пока нет в нашем онлайн-кинотеатре.

Новый дизайн постепенно появится у всех. До конца лета вы сможете переключаться между привычной и новой версиями страницы. Пробуйте, сравнивайте и делитесь отзывами и пожеланиями под этим постом. Если вы заметили, что на новой странице нет функции, к которой вы привыкли, дайте нам знать.

А еще вы можете написать в комментариях, какого фильма вам очень не хватает в нашем онлайн-кинотеатре. Самые популярные киножелания постараемся исполнить.

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