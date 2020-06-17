Вышел тизер сериала «Текст. Реальность» — многосерийной версии драмы Клима Шипенко

Видеосервис START представил первый тизер мини-сериала «Текст. Реальность» — пятисерийного проекта, основанного на одноименной картине Клима Шипенко. Для сериала создатели картины перемонтировали отснятый материал, добавив сюжетные линии и сцены, вырезанные из полнометражной версии из-за хронометража.

Экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского «Текст» рассказывает историю Ильи Горюнова (Александр Петров), отсидевшего 7 лет по ложному обвинению в распространении наркотиков. Оказавшись на свободе, он понимает, что к прежней жизни вернуться уже не сможет. Не видя другого выхода, он решает отомстить офицеру ФСКН (Иван Янковский), который отправил его в тюрьму.

Встреча с обидчиком заканчивается летальным исходом, после чего у Ильи оказывается телефон жертвы. Вместе с ним он получает доступ и к жизни молодого человека — фотографиям, перепискам и странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. Так Илья превращается в человека, который 7 лет назад сломал ему жизнь.

Премьера сериала «Текст. Реальность» состоится 3 июля.