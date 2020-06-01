Дж.К. Симмонс уже отснял очередное камео в образе Джея Джоны Джеймсона

В интервью радио SiriusXM Дж. К. Симмонс признался, что вернется в роли журналиста Джея Джоны Джеймсона в одном из будущих проектов по комиксам Marvel. Актер сыграл персонажа в трилогии Сэма Рэйми и блокбастере «Человек-паук: Вдали от дома» и теперь, как ожидается, появится в одном из фильмов студии Sony.

«У Джея Джоны Джеймсона есть будущее, — заметил Симмонс. — При условии, что кинотеатры возобновят работу и люди в будущем вернутся в кинотеатры. А если нет, то мы, наверное, увидим это дома по телевизору. Одно появление Джей Джей Джея уже отснято, и, насколько я в курсе, планируется еще одно. Так что, надеюсь, Джей Джей Джей будет жить вечно».

Предполагается, что следующим фильмом по комиксам Marvel с участием Джеймсона станет «Морбиус», где персонаж появится в камео. Вероятно, именно об этом говорит Симмонс.

Если слухи подтвердятся, то участие Джеймсона в «Морбиусе» фактически объединит две киновселенные и даст шанс Sony и Marvel в будущем сделать фильм, в котором на экране встретятся Человек-паук и Веном. Ранее о возможном кроссовере персонажей говорили источники, а режиссер «Венома» Рубен Фляйшер заметил, что, по его мнению, к этому все и идет.