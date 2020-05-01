Находка дня: Краткая история аниме-сериалов

На сайте Британского киноинститута вышел материал, посвященный истории аниме на телевидении. Статья охватывает основные этапы жанра на малых экранах — от детских сериалов про роботов до времен, когда аниме обрело популярность во всем мире и превратило телепроекты в большие медиафраншизы.

Мы выбрали из текста самое главное.

1960-е

Расцвет аниме на телевидении пришелся на 1963 год. Он был во многом связан с экономическим подъемом, который наблюдался в Японии после войны. Телевизоры становились более популярными, и аниме на малых экранах не заставило себя ждать: в последующие годы вышли сериалы «Астробой», «Восьмой» и «Кэн — мальчик-волк». Их популярность заключалась в том, что целевой аудиторией жанра были дети, которые любили приключенческие и фантастические истории, особенно сюжеты про роботов.

На рубеже 1960—1970-х на японском телевидении шло 50 аниме-сериалов. Некоторые из них — например, «Император джунглей» и упомянутый «Астробой» — были куплены американскими телеканалами. А в 1966 году стартовал «Кинг-Конг» — первый японский мультсериал, снятый в копродукции с США.

В том же десятилетии на ТВ дебютировал махо-сёдзё — жанр аниме, где в центре истории женский персонаж, наделенный сверхъестественными способностями. Среди них — «Ведьма Салли» и «Секрет маленькой Акко».

1970-е

В 1970-е поклонники первых аниме-сериалов повзрослели, поэтому на телевидении стали появляться подростковые шоу. Их сценаристы частично подражали комиксам о супергероях: в сериалах вроде «Команды ученых-ниндзя Гатчамен» и Star Blazers главные герои объединялись в команду, чтобы спасти мир от инопланетного вторжения.

Часть аниме были популярны не только у подростков, но и у их родителей. Так, «Люпен III» сочетал в себе пародию, фарс и не избегал темы секса, «Мобильный воин Гандам» обращался к политике, а «Роза Версаля» была навеяна Великой французской революцией.

1980-е

Вскоре в фокус внимания зрителей попали аниме о спорте. Как правило, они рассказывали о школьных командах и сольных спортсменах. В 1960-е и 1970-е вышли популярные среди молодежи «Бей эйс!» (про теннис) и «Звезда Кёдзина» (про бейсбол). Боксерская сага «Завтрашний Джо» стала хитом в 1970 году и повторила свой успех на телевидении в новом десятилетии.

По-прежнему популярными в аниме были боевые роботы. В 1982 году вышла фантастика «Гиперпространственная крепость Макросс», которая, помимо прочего, поднимала тему реализации женщин в личной и профессиональной жизни.

1990-е — наше время

На рубеже 2000-х среди аниме-сериалов по-прежнему был популярен махо-сёдзё. Например, в 1990 году на экранах появилась «Надя с загадочного моря», вдохновленная произведениями Жюля Верна, а в 1997-м — «Сейлор Мун» о девушке, которая сражается с захватчиками Земли (шоу насчитывает 200 эпизодов).

На популярность аниме в нулевые повлияла Broadband — технология передачи данных по сети. Она позволяла смотреть контент с помощью карманных гаджетов, а также увеличила географию аудитории, сделав аниме более доступным за пределами Японии. Так, вышедший в 1997 году «Покемон» в 2018-м стал самой прибыльной медиафраншизой.

На волне успеха «Покемонов» многие компании стали расширять киновселенные и продолжать мультфильмы в виде сериалов. Очевидные примеры 2000-х — «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и «Манускрипт ниндзя», основанный на одноименной полнометражке.

Сегодня доступность и популярность аниме связаны со стриминг-платформами. Один из примеров — адаптация манги «Дорохэдоро», вышедшая в мае на Netflix (подробнее о сериале мы писали здесь).