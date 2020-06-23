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«Перри Мейсон» стал крупнейшей премьерой HBO за последние два года

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Остросюжетный сериал «Перри Мейсон», премьера которого состоялась 21 июня, стал самым популярным новым проектом HBO за последние два года. Новая экранизация детективных романов Эрла Гарднера в первый день привлекла 1,7 миллиона зрителей. 884 тысячи посмотрели сериал на кабельном HBO, а остальные зрители оценили «Перри Мейсона» на цифровых платформах.

Первый эпизод «Перри Мейсона» оказался популярнее предыдущих ожидаемых премьер HBO, среди которых экранизация Стивена Кинга «Чужак» (1,2 миллиона зрителей в первый день) и сериал «Хранители» (1,5 миллиона зрителей). При этом «Перри Мейсон» сравнялся по просмотрам с первой серией третьего сезона «Мира Дикого Запада», одного из самых популярных проектов HBO.

Главный герой сериала — частный детектив Перри Мейсон (Мэттью Риз), работающий в Лос-Анджелесе 1930-х. Он страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием: неизвестные убили младенца местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор с участием местной элиты и пугающей религиозной секты.

Подробнее о проекте КиноПоиск рассказывал в материале «Сериал „Перри Мейсон“: Неонуар о потрепанном сыщике времен Великой депрессии».

В России сериал можно посмотреть на «Амедиатеке» и КиноПоиск HD по подписке КиноПоиск + Амедиатека.

Источник: Variety

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