«Перри Мейсон» стал крупнейшей премьерой HBO за последние два года

Остросюжетный сериал «Перри Мейсон», премьера которого состоялась 21 июня, стал самым популярным новым проектом HBO за последние два года. Новая экранизация детективных романов Эрла Гарднера в первый день привлекла 1,7 миллиона зрителей. 884 тысячи посмотрели сериал на кабельном HBO, а остальные зрители оценили «Перри Мейсона» на цифровых платформах.

Первый эпизод «Перри Мейсона» оказался популярнее предыдущих ожидаемых премьер HBO, среди которых экранизация Стивена Кинга «Чужак» (1,2 миллиона зрителей в первый день) и сериал «Хранители» (1,5 миллиона зрителей). При этом «Перри Мейсон» сравнялся по просмотрам с первой серией третьего сезона «Мира Дикого Запада», одного из самых популярных проектов HBO.

Главный герой сериала — частный детектив Перри Мейсон (Мэттью Риз), работающий в Лос-Анджелесе 1930-х. Он страдает от алкоголизма, тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громким расследованием: неизвестные убили младенца местного бизнесмена. Мейсон берется за дело и постепенно понимает, что оказался втянут в заговор с участием местной элиты и пугающей религиозной секты.

Подробнее о проекте КиноПоиск рассказывал в материале «Сериал „Перри Мейсон“: Неонуар о потрепанном сыщике времен Великой депрессии».

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Источник: Variety