Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон мог сыграть короля Артура в фильме Дэвида Добкина

В 2011 году Дэвид Добкин разрабатывал для студии Warner новую экранизацию мифов о короле Артуре — фильм «Артур и Ланселот». Проект получил зеленый свет, режиссер готовился приступить к съемкам и занимался подбором актеров. На главную роль Добкин рассматривал Кита Харингтона, который на тот момент успел появиться в первом сезоне «Игры престолов», но еще не стал звездой мирового масштаба.

«Когда Кит читал сценарий „Короля Артура“, ты сразу понимал, что за персонажа он играет, — говорит Добкин. — Он благороден, но ему от этого только хуже, потому что он настолько чист сердцем. Кит потрясающим образом ведет вас за собой в „Игре престолов“, и именно это мне и нужно было для персонажа, которого я прописал в сценарии. Он должен был быть обычным королем Артуром. Не тем человеком, который, вытащив меч, произносит: „Я выиграл лотерею“, — но который говорит: „Я не готов к этому“. Как только он вытаскивает меч, все королевство пытается его убить. Для меня это и было круто».

По словам Добкина, в работе над лентой он планировал придерживаться формулы «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана: взять на главную роль относительно неизвестного актера и окружить его звездами. Так, на роль Мерлина он хотел пригласить Гари Олдмана, а Лиаму Нисону предлагали роль Галахада. Вторую главную роль, Ланселота, Добкин планировал отдать шведскому актеру Юэлю Киннаману, звезде сериала «Убийство» и триллера «Шальные деньги».

«Я показал студии записи проб Юэля и Кита вместе, и мы получили зеленый свет, — вспоминает Добкин. — На следующий день пришли люди из международного подразделения. Они видели записи и сказали: „Думается, мы не сможем продать фильм с этими двумя в главных ролях“. Работать стало тяжелее, и мы уже начали поиск локаций в Венгрии. Мы получили зеленый свет. Снимать должен был оператор Филипп Русло. Мы нашли художника-постановщика. Все было готово, но международный отдел Warner приостановил работу, мне сказали найти других актеров на главные роли».

Прежде чем продолжить работу над фильмом о короле Артуре, Добкин решил взять перерыв и поставил драму «Судья» с Робертом Дауни-мл. Когда он вернулся к «Артуру и Ланселоту», проект сильно изменился: Джоби Харольд написал новую версию сценария. Общие идеи остались прежними, но сам фильм был уже другим. В итоге лента перешла к Гаю Ричи, который изначально пытался снять собственную картину об Артуре. Добкин с любопытством отметил, что это не единственный проект, который достался Ричи после него. Постановщик также пытался сделать полнометражную версию «Агентов А.Н.К.Л.».

В итоге в 2017 году свет увидел «Меч короля Артура» с Чарли Ханнэмом в главной роли. Ожидалось, что лента станет началом новой франшизы, и студия возлагала на проект большие надежды. Фильм, однако, с треском провалился в прокате, не окупив даже затраты на производство. Касса фильма составила 148 млн долларов при бюджете в 175 млн долларов. Warner отказалась от идеи продолжения.

По мнению самого Добкина, зрителя сейчас уже не интересуют истории о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. «Может, однажды все изменится. Сейчас с этим тяжело, потому что фильмы о короле Артуре не показывали в прокате хорошего результата со времен выхода „Экскалибура“. Для меня это загадка. Настоящая загадка. Это ведь один из самых знаменитых персонажей в истории», — заключил режиссер.

Новый фильм Добкина, комедия «Евровидение: История огненной саги», выйдет на Netflix 26 июня.

Источник: Collider