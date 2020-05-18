Майкл Китон может снова сыграть Бэтмена

Звезда фильмов «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается» Майкл Китон может вновь исполнить роль Темного рыцаря и вернуться в образе Брюса Уэйна во «Флэше» с Эзрой Миллером. Согласно The Wrap, сейчас актер ведет переговоры со студией Warner, но они находятся на самой ранней стадии, и пока точно не известно, смогут ли стороны достигнуть соглашения.

Неизвестно, насколько важным станет Уэйн в исполнении Китона для сюжета, но источники THR утверждают, что возвращение актера в образе не ограничится «Флэшем». Студия рассматривает возможность сделать из пожилого Брюса Уэйна собственную версию Ника Фьюри из киновселенной Marvel — наставника для молодых героев, который управляет событиями из-за кулис. Один из возможных проектов для появления Бэтмена-Китона — «Бэтгёрл».

Предполагается также, что с помощью персонажа Китона студия познакомит зрителя с мультивселенной — набором альтернативных реальностей, которые в комиксах объясняли разные версии персонажей. В случае киновселенной DC это позволит студии при необходимости объединить на экране персонажей разных фильмов.

Бэтмен в исполнении Майкла Китона

Отдельно отмечается, что возвращение Уэйна-Китона никак не повлияет на «Бэтмена» Мэтта Ривза, а Темный рыцарь в исполнении Роберта Паттинсона по-прежнему рассматривается как будущее франшизы.

«Флэш» несколько лет находится в разработке, и проекту долгое время не везло с постановщиками. Первыми режиссерами фильма были назначены Фил Лорд и Крис Миллер, которые в итоге перешли к Disney ради работы над спин-оффом о Хане Соло. Затем проект передали в руки Сета Грэма-Смита, а его заменил Рик Фамуйива, чье видение фильма показалось студии слишком рискованным.

Сейчас режиссерское кресло «Флэша» занимает постановщик «Оно» Андрес Мускетти. Над сценарием проекта работает Кристина Ходсон, автор фильмов «Бамблби» и «Хищные птицы».

Релиз «Флэша» запланирован на 2 июня 2022 года.

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Источник: The Wrap / THR