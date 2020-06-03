Вышел тизер сериала «Основание», снятого по романам Айзека Азимова

Apple представила первый тизер сериала «Основание», основанного на цикле научно-фантастических романов Айзека Азимова. Шоу продюсирует Дэвид С. Гойер, сценарист фильмов «Темный рыцарь», «Бэтмен: Начало» и «Блэйд».

Главные роли в сериале исполнили Джаред Харрис, Ли Пейс, Лаура Бирн и другие.

Действие оригинальной серии романов происходит во времена, когда представители людской расы разбросаны по нескольким планетам Вселенной, контролируемым Галактической империей. Выдающийся ученый Хэри Селдон, опираясь на математические методы психоистории, предсказывает скорое падение существующей властной системы и наступление темного века продолжительностью в 30 тысяч лет. Узнав об этом, герой задается целью собрать талантливых специалистов и инженеров, чтобы сохранить знания человечества для будущих поколений.

«Основание» выйдет в 2021 году на Apple TV+.