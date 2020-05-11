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Умер Джоэл Шумахер, режиссер фильмов «Время убивать» и «Бэтмен навсегда»

В Нью-Йорке ушел из жизни Джоэл Шумахер, режиссер фильмов «Время убивать», «Призрак оперы», «Телефонная будка» и «Бэтмен навсегда». Он умер в возрасте 80 лет после продолжительной борьбы с раком.

Шумахер родился в 1939 году в Нью-Йорке. Он учился в двух колледжах искусства и дизайна — Parsons The New School for Design и Fashion Institute of Technology. Поработав в индустрии моды, он понял, что хочет заниматься кинопроизводством, и вскоре переехал в Лос-Анджелес, где начал карьеру художника по костюмам.

Карьеру режиссера Шумахер начал в 1970-е на телевидении. Его первым полнометражным фильмом стала фантастическая комедия «Невероятно усохшая женщина», вышедшая в 1981 году.

Самые известные картины Шумахера пришлись на 90-е. Это драма «Время убивать» с Мэттью МакКонахи, триллер «С меня хватит!» с Майклом Дугласом, показанный в Каннах, и два кинокомикса — «Бэтмен и робин» и «Бэтмен навсегда»

В последние годы Шумахер оставил кинопроизводство. Его последним проектом стал сериал «Карточный домик» — он снял две серии первого сезона.

Источник: Variety 

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