Находка дня: Дизайнер воссоздает сцены из фильмов с помощью бумажных героев и подручных предметов

Автор Instagram-аккаунта Paperboyo использует бумагу и окружающие объекты, чтобы с помощью перспективы создавать интересные сцены. В его руках крыша стадиона становится щитом Капитана Америка, а здание превращается в часть Дэдпула. Как правило, он использует архитектуру, но в связи с карантином переключился на обычные предметы вроде конфет Skittles или провода зарядки для телефона.

Капитан Америка

Капитан Америка / Аквамен / «Волк с Уолл-стрит»

Индиана Джонс

Джеймс Бонд

Малыш Йода

Джек Воробей

Моряк Попай

Супермен

Дэдпул

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