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Находка дня: Дизайнер воссоздает сцены из фильмов с помощью бумажных героев и подручных предметов

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Автор Instagram-аккаунта Paperboyo использует бумагу и окружающие объекты, чтобы с помощью перспективы создавать интересные сцены. В его руках крыша стадиона становится щитом Капитана Америка, а здание превращается в часть Дэдпула. Как правило, он использует архитектуру, но в связи с карантином переключился на обычные предметы вроде конфет Skittles или провода зарядки для телефона.

Капитан Америка

Капитан Америка / Аквамен / «Волк с Уолл-стрит»

«Мир Юрского периода» / «Матрица: Перезагрузка» / «Подозрительные лица»

Индиана Джонс

Джеймс Бонд

Малыш Йода

«Лицо со шрамом» / «Побег из Шоушенка» / «Властелин колец: Братство кольца»

Джек Воробей

Моряк Попай

Супермен

Дэдпул

«История игрушек»

«Король Лев»

С остальными работами можно ознакомиться в Instagram.

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