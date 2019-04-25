Находка дня: Дизайнер воссоздает сцены из фильмов с помощью бумажных героев и подручных предметов

Автор Instagram-аккаунта Paperboyo использует бумагу и окружающие объекты, чтобы с помощью перспективы создавать интересные сцены. В его руках крыша стадиона становится щитом Капитана Америка, а здание превращается в часть Дэдпула. Как правило, он использует архитектуру, но в связи с карантином переключился на обычные предметы вроде конфет Skittles или провода зарядки для телефона.
Капитан Америка
Капитан Америка / Аквамен / «Волк с Уолл-стрит»
«Мир Юрского периода» / «Матрица: Перезагрузка» / «Подозрительные лица»
Индиана Джонс
Джеймс Бонд
Малыш Йода
«Лицо со шрамом» / «Побег из Шоушенка» / «Властелин колец: Братство кольца»
Джек Воробей
Моряк Попай
Супермен
Дэдпул
«История игрушек»
«Король Лев»
С остальными работами можно ознакомиться в Instagram.
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