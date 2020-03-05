Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновятся 17 августа

Актерский состав и съемочная группа сериала «Ведьмак» в ближайшее время вернутся на съемочную площадку второго сезона — работа над продолжением возобновится в Великобритании 17 августа. Об этом стало известно из официального Twitter-аккаунта проекта.

«Стряхнув пыль с лютни и пера, Есть у меня новости и мед для тебя: После нескольких месяцев порознь Пришла пора вновь съемки начать. Ведьмак и его бард, что без изъяна, Воссоединятся на площадке 17 августа».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Когда выйдет второй сезон?

В ноябре 2019 года сериал продлили на второй сезон. Пока не сообщается, когда продолжение увидит свет. Предположительно, проект вернется на экраны в августе 2021 года, но точной даты премьеры нет. На возможную дату релиза, весьма вероятно, повлияют ситуация с пандемией коронавируса и временно приостановленное производство.

Кто появится во втором сезоне?

21 февраля Netflix объявил дополнительный актерский состав второго сезона. Вместе с Генри Кавиллом, Фреей Аллан и Аней Чалотрой, которые вернутся в знакомых ролях, в продолжении также снимутся Ясен Атор, Агнес Брукнер, Пол Бульон, Кристофер Хивью, Туэ Ерстед Расмуссен, Аиша Фабьен Росс и Месия Симсон. Кого они сыграют, КиноПоиск рассказывал здесь. В конце февраля роль в сериале получил Ким Бодния, который появится в образе Весемира, одного из старейших ведьмаков и наставника главного героя.

О чем будет второй сезон?

Первый сезон был практически полностью основан на сборнике рассказов Анджея Сапковского «Последнее желание», но продолжение, по словам продюсера Томека Багиньского, не будет адаптацией конкретной книги.

«На самом деле в книгах историй гораздо больше, чем мы смогли бы впихнуть в восемь серий. Так что нам пришлось чрезвычайно осторожно выбирать, какие истории мы хотим рассказать», — признался Багиньски, но не раскрыл, какие именно книги взяты за основу.

Как второй сезон будет отличаться от первого?

В продолжении сценаристка Лорен Шмидт Хиссрик планирует отказаться от скачков между разными отрезками во времени. Второй сезон станет гораздо более прямолинейным и сконцентрируется на отношениях Геральта, Цири и Йеннифэр, которые долгое время шли друг к другу.

«Такая структура повествования была выбрана, чтобы мы могли рассказать истории о Геральте, но при этом Цири и Йеннифэр оставались частью сюжета, — говорит Хиссрик. — Их истории не происходили одновременно, и мы понимали, что придется немного поиграть со временем. Это точно изменится во втором сезоне, так как их истории начали сходиться в одной точке».

О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».