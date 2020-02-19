Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам колонии

Гособвинение попросило суд приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к шести годам заключения в колонии и штрафу в 800 тыс. рублей по делу «Седьмой студии». Об этом сообщает корреспондент издания РИА «Новости» из зала Мещанского суда Москвы.

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для других обвиняемых — бывшего директора департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина — 4 года.

Все они обвиняются в хищении денег, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа», который в настоящий момент оценивается в 128,9 млн рублей. За исключением Масляевой, фигуранты дела отрицают свою вину и утверждают, что бюджетные средства были израсходованы на осуществление театральных постановок.

Серебренникова задержали в августе 2017 года. В его поддержку выступили многие кинематографисты, деятели искусства и медийные лица. В апреле 2019-го Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру с домашнего ареста на подписку о невыезде.

1 ноября 2019 года Мосгорсуд вернул дело Серебренникова на новое рассмотрение с новым составом судей. Судебный процесс возобновился 13 апреля 2020-го.

Недавно в сети появилось открытое письмо к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой отозвать иск к Серебренникову и другим фигурантам дела. Его подписали более 3,7 тысяч человек, включая Данилу Козловского, Константина Богомолова, Лию. Ахеджакову, Алексея Серебрякова и других деятелей культуры.

Источник: РИА «Новости»