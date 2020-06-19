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Автобус из книги и фильма «В диких условиях» убрали из лесов Аляски

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Власти Аляски убрали заброшенный автобус, получивший мировую известность благодаря книге «В диких условиях» и одноименной экранизации 2007 года. Это было сделано по соображениям безопасности: местные власти опасались за здоровье людей, которые отправлялись в непроходимые леса на поиски знаменитого объекта. Автобус убрали вертолетом и оставили неподалеку от национального парка и заповедника Денали.

«Убрать опасный и привлекательный объект — правильное решение для безопасности людей, — заметил мэр круга Денали Клэй Уокер. — Одновременно с этим немного грустно убирать столь важный предмет нашей истории».

«В диких условиях» рассказывает реальную историю молодого философа Кристофера МакКэндлесса. После окончания колледжа Эмори он оставил все свое имущество, отдал накопленные за время учебы 24 тыс. долларов в благотворительный фонд, а сам стал бродягой. Под именем Александр Супербродяга он странствовал по США и Мексике, подрабатывал на случайных работах, пока в итоге не оказался на Аляске. Там он совершил последний акт самоотречения, поселившись в суровой пустынной местности в старом автобусе, где в 1992 году скончался от голода.

История МакКэндлесса стала основой для книги Джона Кракауэра, которую в 2007 году на большой экран перенес Шон Пенн. Главную роль в картине исполнил Эмиль Хирш.

Автобус стал местом паломничества для фанатов книги и фильма. Каждый год проводилось примерно 15 спасательных операций в поисках туристов, оказавшихся в аляскинской глуши в попытках найти заветный транспорт. В 2019 году женщина, которая захотела повторить путь МакКэндлесса, утонула в реке.

На данный момент неизвестно, какая судьба ждет автобус. Вероятно, его выставят на всеобщее обозрение в специальном месте.

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