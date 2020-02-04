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Слух дня: Роберт Дауни-мл. может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»

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Согласно источникам сайта WeGotThisCovered, студия Disney планирует пригласить Роберта Дауни-мл. в перезапуск франшизы «Пираты Карибского моря». Отмечается, что актера рассматривают на одну из второстепенных ролей, и речь не идет о центральном для сюжета персонаже.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием или представителями актера.

О готовящемся перезапуске «Пиратов Карибского моря» стало известно в октябре 2018 года. После того как последний фильм серии, «Мертвецы не рассказывают сказки», показал в прокате не самый лучший результат (794 млн долларов сборов при заявленном бюджете в 230 млн долларов), студия задумалась о возможном перезапуске франшизы.

Написать новую часть студия пригласила сценаристов «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника. Руководство Disney посчитало, что они смогут оживить умирающих «Пиратов» и вернуть им «дух панк-рока», но Риз и Верник в итоге отказались от проекта. Вместо них к работе над проектом подключили создателя мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мэйзина, который разрабатывает историю вместе с Тедом Эллиотом, постоянным сценаристом серии.

Согласно последним слухам, центральным персонажем новых «Пиратов Карибского моря» станет женщина-пират Редд, на роль которой студия рассматривает Карен Гиллен. В остальном какие-либо подробности сюжета перезапуска отсутствуют. Ожидается, что Джонни Депп вернется в образе Джека Воробья, но продюсер франшизы Джерри Брукхаймер отметил, что они пока «не совсем уверены, какая роль будет у Джонни».

Все фильмы франшизы «Пираты Карибского моря» прямо сейчас доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: WeGotThisCovered

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