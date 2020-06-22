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Фото со съемок сериала «Мандалорец»: Тайка Вайтити нянчит Малыша Йоду

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В честь Дня отца Тайка Вайтити опубликовал в Instagram фото со съемочной площадки сериала «Мандалорец». Режиссер, поставивший восьмой эпизод «Искупление», вывесил фото, на котором он в перерыве между съемками сидит c Малышом Йодой на руках. «Счастливого Дня отца, — написал Вайтити. — Люблю моих детей».

В центре сюжета «Мандалорца» — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества. Однажды мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.

Сюжет второго сезона не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды.

«Мандалорец» вошел в список лучших сериалов 2019 года по версии редакции КиноПоиска. Почему проект не похож на другие сериалы 2019-го, главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и журналист и аудиопродюсер Мика Голубовский обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Релиз второго сезона запланирован на осень 2020 года, однако точная дата пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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