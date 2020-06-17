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Михаила Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы» заменят на другого актера

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Как сообщает «Комсомольская правда», продюсеры фантастического сериала «Вампиры средней полосы» планируют переснять проект без участия Михаила Ефремова. Это решение принято в свете скандала вокруг актера, который 8 июня устроил аварию в центре Москвы, в результате чего погиб один человек.

«Жду, пока мы начнем переснимать „Вампиров средней полосы“, — рассказал актер проекта Дмитрий Лысенков. — Продюсерами было принято решение, что работу мы доделаем, но без Михаила Олеговича. Утвердят другого артиста. Но надо дождаться холодного времени года, без зелени. Тогда и начнем снимать натуру».

8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Актер был за рулем своего джипа Grand Cherokee и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Сам актер практически не пострадал, но водитель другой машины, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и впоследствии скончался от полученных травм.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело, и ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Действие сериала «Вампиры средней полосы» разворачивается в Смоленске, где обитают вампиры. Они живут давно, тихо, по закону, непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, мирная жизнь вампиров оказывается под угрозой.

Ефремов играл в проекте старого вампира, деда Славу, главу вампирской ячейки общества. Предполагается, что теперь роль может перейти к Юрию Стоянову, который пробовался в сериал ранее и даже снялся в пилотном эпизоде.

Видеосервис START, по заказу которого снимаются «Вампиры средней полосы», пока никак не прокомментировал представленную информацию.

Два других проекта с Ефремовым — фантастику «Вратарь Галактики» и экранизацию сказки «Конек-горбунок» — планируется выпустить в прокат без каких-либо изменений. Об этом «Комсомольской правде» сообщила PR-директор кинокомпании «СТВ».

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: «Комсомольская правда»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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