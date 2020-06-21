Энсела Элгорта обвинили в сексуальном насилии. Сам актер все отрицает

19 июня в Twitter появился пост девушки по имени Гэбби, которая заявила, что Энсел Элгорт совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, когда ей было 17 лет. По ее словам, они познакомились в сети и в итоге встретились в реальности, что привело к сексу. Актеру на тот момент было 20 лет.

«Когда все случилось, вместо того, чтобы спросить меня, хочу ли я продолжать заниматься сексом, понимая, что это был мой первый раз и я плакала от боли и не хотела этого делать, единственное, что он сказал: „Нам просто надо тебя обкатать“, — написала девушка в посте, который в итоге был удален вместе с ее остальными твитами. — Он заставил меня думать, что это и есть секс. Я БЫЛА ОЧЕНЬ МОЛОДА И ОН ЭТО ПОНИМАЛ. Он также говорил фразы вроде: „Когда ты вырастешь, ты будешь очень красивой“. Мне было **** 17 лет».

Гэбби не называет точную дату инцидента, но разговор в сети между ней и Элгортом произошел в 2014 году. Она опубликовала фото с актером и, предположительно, собой: на фото девушка закрывает лицо руками. По словам Гэбби, Элгорт также предлагал секс на троих с ее друзьями, которые на тот момент также были несовершеннолетними, и просил никому не рассказывать о случившемся, потому что это может «разрушить его карьеру».

Представители Элгорта пока не прокомментировали заявление Гэбби. Сам Элгорт опубликовал в Instagram пост, в котором отрицает, что сексуальное насилие имело место и утверждает, что секс между ним и Гэбби был по обоюдному согласию.

«Я не берусь понять чувства Гэбби, но ее описания тех событий просто не совпадают с тем, что произошло на самом деле, — написал Элгорт. — Я бы никогда ни на кого не напал. На самом деле в 2014 году в Нью-Йорке, когда мне было 20 лет, у нас с Гэбби были короткие, законные отношения, основанные на взаимном согласии. К сожалению, я плохо повел себя при расставании. Я перестал отвечать на ее сообщения, что очень жестоко и глупо с моей стороны. Я понимаю, что это запоздалое извинение не освобождает меня от ответственности за мое непростительное поведение, когда я исчез».

«Оглядываясь на собственное поведение, я чувствую отвращение и стыд за свои действия, — продолжает актер. — Я искреннее сожалею. Я понимаю, что должен проанализировать свое поведение и научиться понимать чувства других».

Источник: Deadline