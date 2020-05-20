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Марк Хэмилл исполнил секретную роль в первом сезоне «Мандалорца»

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В заключительном эпизоде документального сериала о съемках «Мандалорца», создатели рассказали о тайном камео Марка Хэмилла, которое осталось незамеченным большинством зрителей. В пятой серии первого сезона «Стрелок», главный герой возвращается в космопорт Мос-Эйсли на Татуине. Он заходит в местную кантину, где его встречает дроид-бармен EV-9D9. Именно его, как выяснилось, и озвучил исполнитель роли Люка Скайуокера.

В этой же сцене появляется другая отсылка — дроид R5-D4, которого дядя Оуэн пытался купить у джав в начале «Новой надежды». Это подтвердил исполнительный продюсер проекта Дэйв Филони. Он даже специально попросил художников-постановщиков добавить пятна пыли и смазки, чтобы подчеркнуть старые повреждения.

Что еще рассказали в «Галерее Disney»:

  • Изначально угнот Куиил, соратник мандалорца, не разговаривал на обычном наречии. Во время съемок сцены его переговоров с джавами, шоураннер Джон Фавро понял, что зрителям будет тяжело несколько минут читать субтитры, пока мандалорец молча наблюдает. В итоге Куиил начал говорить на базовом галактическом языке.
  • Джордж Лукас не оценил отсылку к праздничному спецвыпуску «Звездных войн». Ружье, которое использует мандалорец, впервые появилось в анимационном сегменте передачи и Фавро решил воссоздать его в сериале. Однако он не получил поддержки со стороны Лукаса, который напрямую заявил, что не имеет отношения к созданию спецвыпуска.
  • Истребители «X-wing», появившиеся в шестой серии, были взяты из парка аттракционов по «Звездным войнам» Galaxy’s Edge. Съемочной группе пришлось переработать модели: укрепить кабины, добавить новые элементы на панели. После съемок истребители отправили в парк в Орландо.

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Второй сезон шоу выйдет этой осенью на Disney+. Сюжет новых серий не раскрывается.

Чтобы не пропустить дату премьеры продолжения, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: /Film

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