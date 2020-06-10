Сервис Sky предупреждает зрителей об «устаревших нормах» в фильмах. Среди них «Чужие» и «Дамбо»

Сервис Sky Cinema стал предупреждать зрителей об устаревших нормах, которые могут содержать некоторые фильмы. В частности, речь идет о «мировоззрении, выражениях и изображении культуры, которые могут кого-то обидеть».

Такие пояснения есть описаниях 16 фильмов. Среди них «Завтрак у Тиффани», оригинальная «Книга джунглей» и ремейк 2016 года, «Аладдин», «Балбесы», «Дамбо», «Чужие», «Поменяться местами», «Флэш Гордон», «Унесенные ветром», «Лоуренс Аравийский», «Солдаты неудачи», «Певец джаза», «Маленькая бунтарка», «Одинокий рейнджер», «Шары ярости» и «Последний самурай».

Несколько картин из списка уже подвергались критике. Например, «Дамбо» ругали за расистские стереотипы в виде черных ворон. Многие увидели в них параллели с афроамериканцами: одного из воронов изначально звали Джим Кроу, что было воспринято как отсылка к законам о расовой сегрегации в некоторых штатах США (они были известны как «Законы Джима Кроу»).

В свою очередь, «Флэша Гордона» сочли расистским из-за главного злодея Минга Безжалостного. С его именем связывают концепцию «желтой угрозы», которая подразумевает опасение агрессии со стороны жителей Азии.

После появления предупреждений пользователи Twitter раскритиковали Sky. Большинство реакций связаны с «Чужими».

Перевод: «Дорогой Sky Cinema, иди *****»

Представитель канала прокомментировал новость так: «Sky поддерживает борьбу с расизмом и стремится к разнообразию и инклюзивности на экране и за его пределами. Мы регулярно проверяем контент на каналах, принадлежащих Sky, и при необходимости будем дополнять его информацией, чтобы наши клиенты могли принимать обоснованные решения при выборе фильмов и сериалов».

Похожая практика часто встречается среди стримингов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицией. Так, сервис HBO Max временно изъял из своего каталога «Унесенных ветром», пообещав вернуть фильм с комментарием исторического контекста. А Netflix, BBC iPlayer и Brit Box отказались показывать комедийное шоу «Ваша Бриташа», в котором комики отпускают расистские шутки.