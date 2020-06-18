Мем «Directed by Robert B. Weide» стал татуировкой. Режиссер попросил больше так не делать

Режиссер Роберт Б. Уайди, один из постановщиков сериала «Умерь свой энтузиазм», популярен в сети благодаря многочисленным мемам о разных неудачных ситуациях. В конечном счете его имя вырвалось за пределы сети и оказалось в виде татуировки на спине неизвестного мужчины. Для самого Уайди это стало последней каплей.

«Нет, нет, нет. Ради всего святого. Прекратите».

В Twitter сразу родился метамем о том, что пост с фотографией татуировки поставил Уайди.

Ему также рассказали, что в России все и так живут в меме «Directed by Robert B. Weide».

«Ха, мы живем в этот меме».

И даже предложили новый вариант с Вячеславом Котеночкиным, режиссером советского мультсериала «Ну, погоди!».

Мем «Directed by Robert B. Weide» появился благодаря сериалу «Умерь свой энтузиазм», главный герой которого регулярно попадал в неловкие ситуации. В конце каждого эпизода появлялся титр «Режиссер — Роберт Б. Уайди» под музыку Лучиано Микелини. Обычно «Directed by Robert B. Weide» используют в соцсетях, чтобы высмеять чей-либо провал. Формат такой же: сначала показана неудачная попытка, а в конце появляются знакомые титры.

Режиссер знаком с мемом имени себя. В марте в сети пошутили, что с 2020 годом все настолько плохо, что его точно поставил Уайди. В ответ постановщик заявил, что в этом он точно не виноват.