Ушел из жизни актер Иэн Холм, звезда «Властелина колец» и «Чужого»

В Лондоне на 89 году жизни скончался актер Иэн Холм, исполнитель роли Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», звезда фильмов «Пятый элемент», «Бразилия», «Чужой». Об этом сообщил агент актера. Причиной стали осложнения в связи с болезнью Паркинсона.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что актер сэр Иэн Холм ушел из жизни этим утром в возрасте 88 лет, — говорится в заявлении. — Он скончался спокойно, в больнице, в окружении семьи и врачей. Обаятельный, добрый и ужасно талантливый, нам будет его невероятно не хватать».

Иэн Холм родился 12 сентября 1931 года в городе Гудмэйз в Великобритания. В 1950 году поступил в Королевскую академию драматического искусства, после окончания которой несколько лет выступал в британских театрах.

В 1958 году Холм дебютировал в кино в небольшой роли в комедии «Девушка у моря». Мировую известность получил после роли анроида Эша в фантастическом хорроре Ридли Скотта «Чужой». В 1981 году был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в драме «Огненные колесницы».

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари и дала ему дворянское звание за вклад в развитие драмы.

Всего на счету Холма более 120 ролей в театре, кино и на телевидении. Самая известная роль актера — Бильбо Бэггинс в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит».

Источник: The Guardian