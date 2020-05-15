9 лучших трейлеров недели: «Полуостров», «Монахиня-воин», «Палм-Спрингс» и «Война единорогов»

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«Война единорогов»

Режиссер «Психонавтов» Альберто Васкес приготовил безумную историю о древней войне между милыми мишками и единорогами. На экране творятся всякие безобразия с кровью, матами и обнимашками. В центре сюжета — рядовой Блюэт, который жаждет крови единорогов, потому что, согласно пророчеству, она дарует вечную красоту. Вместе с мишками своего полка он отправляется из тренировочного лагеря прямо в гущу кровопролитной войны.

«Гнездо»

Мрачная драма, по частям разбирающая проблемный брак героев Джуда Лоу и Кэрри Кун. Талантливый предприниматель Рори уверен, что у него есть всё для счастливой жизни: роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети. Но ему хочется большего. В погоне за наживой он бросает все и отправляется в Англию покорять новые вершины. Но Старый Свет не так прост, и Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни.

«Кто не спрятался»

Триллер об отпускных ужасах, режиссерский дебют Дэйва Франко в полном метре. С развитием технологий и появлением сервисов для аренды жилья, которые, как предполагается, должны делать нашу жизнь проще, всевозможных параной тоже прибавляется. А что если хозяин дома напичкал всю жилплощадь скрытыми камерами? Вот и герои этого хоррора столкнутся с психом, для своей маньяческой деятельности использующим новейшие технические достижения, впрочем, выглядит это все равно как старый добрый слэшер.

«Монахиня-воин», первый сезон

Экранизация экшен-комикса из 1990-х, на основе которого сделали современный сериал о подростковой любви и борьбе добра со злом. По сюжету обычная девушка Эйва неожиданно для себя оказывается втянута в древнюю войну таинственного ордена с силами зла. Проснувшись в морге, она обнаруживает у себя невероятные способности. Поиск ответов приводит Эйву к ордену Крестообразного Меча — секретному обществу монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир ото зла.

«Настоящие матери»

Еще один участник условных Канн, новая работа завсегдатая международных кинофестивалей Наоми Кавасе. История о бездетных супругах, которые усыновили младенца и получили на это согласие его биологической матери, 14-летней девушки. Но шесть лет спустя в счастливую жизнь семейства вторгается женщина, совершенно непохожая на ту милую девушку. Она утверждает, что является настоящей матерью мальчика, и хочет вернуть его. А если пара против, то ее устроит и круглая сумма. Как водится у автора, семейные драмы, недомолвки и моральные дилеммы.

«Палм-Спрингс»

Комедия о временной петле и нигилизме, покорившая зрителей на кинофестивале «Сандэнс» в 2019 году. На одной летней свадьбе знакомятся сестра невесты Сара и парень подружки невесты. Вскоре выясняется, что Найлз на этой свадьбе бывал миллион раз: он застрял в петле времени и вынужден снова и снова переживать один и тот же день. Сара случайно присоединяется к нему и также застревает в праздничном дне. Так они начинают проводить бесконечное время вместе, предпочитая не задумываться над тем, как вырваться из петли.

«Поезд в Пусан 2: Полуостров»

Самый ожидаемый фильм про зомби этого лета, участник не состоявшегося в реальности Каннского кинофестиваля, сиквел «Поезда в Пусан», который, судя по трейлеру, имеет к нему формальное отношение и мог бы называться хоть «Форсаж: Зомби-дрифт». Отряд отчаянных под предводительством бывшего военного отправляется на кишащий плотоядными тварями Корейский полуостров, чтобы отыскать некогда спрятанные деньги. Но, помимо ходячих и бегающих мертвецов, героям предстоит спасаться и от местных власть имущих, развлекающихся просмотром игр на выживание.

«Проклятая», первый сезон

Переосмысление мифов о короле Артуре от Netflix. Основанный на иллюстрированном подростковом романе, 10-серийный проект рассказывает предысторию владычицы озера и знаменитого меча Экскалибура. Главная героиня — Ниму, которая после смерти матери знакомится с молодым наемником Артуром, занятым поисками загадочного Мерлина, чтобы передать старцу древний меч. Во время странствий с Артуром Ниму превращается в символ храбрости и сопротивления и помогает организовать восстание против Красных паладинов и их короля Утера.

«Призрак в кронах деревьев»

Болливудское фэнтези о злой демонессе, режиссерский дебют сценаристки Анвиты Датт. Мальчик и девочка были помолвлены, как это принято в некоторых районах Индии, но парень не спешил жениться, вырос и уехал. А вернувшись в родные края, обнаружил, что там свирепствует злобный ночной демон, убивающий только мужчин. Местные считают, что его суженая обернулась мифической сущностью и таким кровожадным способом скорбит о своей потере.